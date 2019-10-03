В ответ на запуск процедуры импичмента в США Трамп призвал Украину и КНР расследовать деятельность Байденов…

Президент США Дональд Трамп 3 октября открыто призвал Украину и Китай провести расследование деятельности семьи представителя Демократической партии Джо Байдена, который является его вероятным конкурентом на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах, сообщает «Немецкая волна».

«Я считаю, что если бы они были честными относительно этого, то начали бы большое расследование относительно Байденов», — заявил Трамп. По его словам, он рекомендовал бы начать такое расследование и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представителям Китая. «Вы можете найти много других стран, которые они обманули», — сказал Трамп, переходя из обороны в атаку.

Ранее американскими демократами была инициирована процедура импичмента президента США в связи с тем, что Трамп якобы пытался тайно в ходе телефонных переговоров убедить главу Украины Владимира Зеленского начать расследование против Байденов.

Теперь же Трамп требует провести расследование открыто, и таким образом, показывает, что ему скрывать нечего.

В свою очередь, в предвыборном штабе Байдена заявили, что Трамп «отчаянно хватается за теории заговора», которые уже были «развенчаны независимыми средствами массовой информации». Но следует признать: одной дело — сочувствующие демократам СМИ, другое дело — следователи.

Таким образом, накал страстей в американской политике возрастает с каждым днём, и, судя по всему, США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании. Ожидать каких-то подвижек в российско-американских отношениях в такую пору не приходится.

Русская линия