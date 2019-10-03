Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2019

США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании
В ответ на запуск процедуры импичмента в США Трамп призвал Украину и КНР расследовать деятельность Байденов…

Байден и ПорошенкоПрезидент США Дональд Трамп 3 октября открыто призвал Украину и Китай провести расследование деятельности семьи представителя Демократической партии Джо Байдена, который является его вероятным конкурентом на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах, сообщает «Немецкая волна».

«Я считаю, что если бы они были честными относительно этого, то начали бы большое расследование относительно Байденов», — заявил Трамп. По его словам, он рекомендовал бы начать такое расследование и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представителям Китая. «Вы можете найти много других стран, которые они обманули», — сказал Трамп, переходя из обороны в атаку.

Дональд ТрампРанее американскими демократами была инициирована процедура импичмента президента США в связи с тем, что Трамп якобы пытался тайно в ходе телефонных переговоров убедить главу Украины Владимира Зеленского начать расследование против Байденов.

Теперь же Трамп требует провести расследование открыто, и таким образом, показывает, что ему скрывать нечего.

В свою очередь, в предвыборном штабе Байдена заявили, что Трамп «отчаянно хватается за теории заговора», которые уже были «развенчаны независимыми средствами массовой информации». Но следует признать: одной дело — сочувствующие демократам СМИ, другое дело — следователи.

Таким образом, накал страстей в американской политике возрастает с каждым днём, и, судя по всему, США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании. Ожидать каких-то подвижек в российско-американских отношениях в такую пору не приходится.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Американская дипломатия продолжает свою активность на православном направлении
Посол США в Болгарии встретился с Патриархом Болгарским Неофитом...

Постыдное событие
Константинопольский Патриарх Варфоломей принял протестантский орден из рук епископши...

США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании
В ответ на запуск процедуры импичмента в США Трамп призвал Украину и КНР расследовать деятельность Байденов...

Принц Майкл Кентский почтил память Царской семьи
Член британской королевской семьи и внучатый племянник Государя Николая II посетил Екатеринбург...

Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви
Глава Екатеринбурга считает, что в вопросе места строительства храма ключевой всё равно останется мнение епархии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем память святого благоверного князя Михаила Черниговского...

В Ростове-на-Дону прошел семинар по поддержке семей глухих и слабослышащих людей

Бассейн моряков-подводников на Васильевском острове в Петербурге снова станет храмом

В Марфо-Мариинской обители пройдет презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни»

В Московской духовной академии учреждён новый журнал «„Диакрисис“ (Богословие. Патрология. Апологетика)»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика