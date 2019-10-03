1 октября 2019 года по благословению ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима состоялось первое заседание редакционной коллегии нового научно-богословского журнала МДА «„Диакрисис“ (Богословие. Патрология. Апологетика)», учрежденного на базе Научной школы патрологических исследований кафедры богословия МДА.

Собравшиеся члены редколлегии выразили благодарность епископу Питириму за содействие в учреждении нового академического издания. В журнале будут публиковаться работы известных отечественных и зарубежных исследователей и переводчиков, богословов и патрологов — ученых МДА и других духовных, светских учебных и научных заведений, а также статьи магистрантов и аспирантов.

Особое значение для нового издания имеет принцип преемства научных подходов. Редколлегия стремится к сохранению сложившихся традиций и лучших достижений в научной академической традиции МДА и отечественной богословской науке в целом.

Главный редактор журнала — ученый секретарь Объединенного докторского диссертационного совета Московской духовной академии, Санкт-Петербургской духовной академии и Минской духовной академии, доцент МДА, кандидат богословия, кандидат философских наук П.К. Доброцветов.

В состав редколлегии вошли:

— профессор Киевской духовной академии кандидат богословия митрополит Бориспольский и Броварский Антоний;

— профессор МДА доктор церковной истории А.И. Сидоров;

— доцент МДА кандидат богословия Р.М. Конь;

— декан исторического факультета, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений Ивановского государственного университета, профессор Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской духовной семинарии доктор исторических наук В.М. Тюленев;

— доцент департамента философии МФТИ доктор философских наук В.И. Коцюба;

— доцент Сретенской духовной семинарии кандидат богословия протоиерей Вадим Леонов;

— кандидат философских наук, кандидат богословия протоиерей Николай Карасев;

— член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член Синодальной библейско-богословской комиссии, доцент, заведующий кафедрой теологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета кандидат богословия П.Ю. Малков;

— доцент ПСТГУ, доцент МФТИ кандидат богословия В.П. Лега.

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