Нарушение Константинопольским Патриархом Варфоломеем канонического порядка на Украине и его сослужение с украинскими раскольниками являются далеко не единственными событиями, которые низводят авторитет Константинопольской кафедры среди верующих Поместных Церквей всё ниже и ниже.

К этому стоит добавить чрезмерное увлечение Константинопольского Патриарха диалогом с инославными, когда православная вера и христианская нравственность ставится им на второе место. Печально, но Патриарх Варфоломей недавно с радостью встретился не только с папой Римским, но и получил награду церкви Швеции, где не только регистрируют «однополые браки», но и избирают содомиток в епископы.

Фото вручения награды, которое произошло 1 октября 2019 года, во время визита главы Константинопольского патриархата в Швецию, разлетелось по Интернету. Патриарх Варфоломей на нём с улыбкой позирует вместе с главой национальной Лютеранской церкви архиепископессой Антье Якелен, сообщает СПЖ со ссылкой на The Lutheran World Federation.

Награда была вручена за «усилия по поощрению религиозной свободы и прав человека, за привлечение внимания всего мира к нуждам беженцев и за то, что он во всем мире демонстрирует, что забота о творении является экуменической и духовной ответственностью».

Вряд ли Патриарх Варфоломей мог не знать, когда соглашался принять эту награду, что в 2007 году церковь Швеции начала благословлять «однополые браки» и разрешила рукополагать половых извращенцев. С 1 ноября 2009 года эта структура начала регистрировать «однополые браки», став одной из первых церквей в мире, отошедших от понятия традиционного брака.

8 ноября 2009 года в церкви Швеции в сан епископа Стокгольма возвели открытую содомитку, 55-летнюю Еву Брунне. Брунне, проживающая в однополом браке с Гуниллой Линден (также лютеранским священницей), стала пятой женщиной-епископом в Швеции и первой открытой содомиткой, занявшей пост епископа в Лютеранской церкви.

Русская линия