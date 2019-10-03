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Сводка новостей от 3 октября 2019

Принц Майкл Кентский почтил память Царской семьи
Член британской королевской семьи и внучатый племянник Государя Николая II посетил Екатеринбург…

Принц Майкл Кентский посетил Екатеринбург2 октября 2019 года родственник Царской семьи, внучатый племянник царя Николая II принц Майкл Кентский посетил святыни Екатеринбурга: Храм на Крови — место убиения святых Царственных страстотерпцев и Музей святой Царской семьи в культурно-просветительском центре «Царский», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Экскурсию по Храму на Крови и Музею святой Царской семьи для его королевского высочества провел руководитель культурно-просветительского центра «Царский» иерей Виктор Бельских совместно с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ириной Владимировной Тверяковой. В Храме на Крови его высочество увидел обновленную «Царскую комнату» — алтарь придела в честь Царственных страстотерпцев, построенных на месте убиения государя Николая II и членов его семьи. Алтарь благоукрашен к памятной дате столетия подвига Царской семьи по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Также в верхнем храме внучатому племяннику последнего Российского императора показали икону Божией Матери «Троеручица», перед которой молилась Царская семья в последние дни своей земной жизни.

Отметим, что принц Майкл Кентский уже посещал место расстрела Царской семьи в 1992 году, когда на месте будущего храмового комплекса стояла ещё только одна деревянная часовня во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.

«Я очень рад видеть всё, что сделано здесь для того, чтобы сохранить память этого места. То, что произошло более 100 лет назад с Царской семьей, производит на меня очень сильное впечатление», — поделился своими переживаниями потомок династии Романовых.

При ознакомлении с личными вещами Царственных страстотерпцев в Музее святой Царской семьи в центре «Царский» его королевское высочество был чрезвычайно тронут тем фактом, с какой заботой и любовью эти вещи были сохранены и пожертвованы музею.

«Все, что касается Царской семьи, трогает сердце его королевского высочества. Он изъявил желание приехать в Екатеринбург еще раз, имея в запасе большее количество времени, чтобы уделить внимание многим документам и фотографиям, представленным в музее», — отметил священник Виктор Бельских.

В музее принц оставил автограф с датированной записью о своем посещении в Книге посетителей.

Напомним, что принца Майкла Кентского назвали в честь великого князя Михаила Александровича, младшего брата Николая II. Принц Майкл Кентский является членом британской королевской семьи — двоюродным братом Елизаветы II, внуком короля Георга V (двоюродного брата Николая II) и королевы Марии.

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Принц Майкл Кентский почтил память Царской семьи
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