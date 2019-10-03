Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви
Глава Екатеринбурга считает, что в вопросе места строительства храма ключевой всё равно останется мнение епархии…
Позиция Екатеринбургской епархии будет определяющей при выборе места для строительства храма Святой Екатерины, опрос по поводу которого пройдет 13 октября, заявил глава города Александр Высокинский в эфире радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, сообщает Интерфакс.
«Позиция спонсоров — это позиция спонсоров <…> Я думаю, что всё-таки ключевая — позиция епархии. Это всё-таки не учреждение коммерческого толка. Это учреждение, которое строит община», — сказал Высокинский.
Он отметил, что строительство на площадке Приборостроительного завода, которая будет предложена для голосования, следует рассматривать как реконструкцию центральной части города.
«Мы говорим не только о Приборостроительном заводе, мы говорим о начале улицы Первомайская, мы говорим о Музее писателей Урала — то, что у нас идёт дальше к камерному театру. Это полная реконструкция всех этих памятников, восстановление их исторического вида», — пояснил Высокинский.
По его словам, в случае, если в опросе победит площадка за Макаровским мостом, властям придётся решать вопрос о переселении жителей окрестных домов.
Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви Глава Екатеринбурга считает, что в вопросе места строительства храма ключевой всё равно останется мнение епархии...