Глава Екатеринбурга считает, что в вопросе места строительства храма ключевой всё равно останется мнение епархии…

Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви

Позиция Екатеринбургской епархии будет определяющей при выборе места для строительства храма Святой Екатерины, опрос по поводу которого пройдет 13 октября, заявил глава города Александр Высокинский в эфире радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, сообщает Интерфакс.

«Позиция спонсоров — это позиция спонсоров <…> Я думаю, что всё-таки ключевая — позиция епархии. Это всё-таки не учреждение коммерческого толка. Это учреждение, которое строит община», — сказал Высокинский.

Он отметил, что строительство на площадке Приборостроительного завода, которая будет предложена для голосования, следует рассматривать как реконструкцию центральной части города.

«Мы говорим не только о Приборостроительном заводе, мы говорим о начале улицы Первомайская, мы говорим о Музее писателей Урала — то, что у нас идёт дальше к камерному театру. Это полная реконструкция всех этих памятников, восстановление их исторического вида», — пояснил Высокинский.

По его словам, в случае, если в опросе победит площадка за Макаровским мостом, властям придётся решать вопрос о переселении жителей окрестных домов.

Русская линия