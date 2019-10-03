Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2019

В Марфо-Мариинской обители пройдет презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни»

В честь дня рождения Детской выездной паллиативной службы, совместного проекта службы помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители, состоится интерактивная встреча с психологом Аркадием Харьковским. Он представит книгу «Дитя и болезнь. Неведомый мир по ту сторону диагноза», расскажет, как помочь ребенку принять новую реальность и ответит на вопросы читателей. Презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни» Аркадия Харьковского пройдет 8 октября в 19:00 в Марфо-Мариинской обители, сообщает Диакония.Ru

«Тяжело болеющий ребенок оказывается вне быта, но не вне бытия. Болезнь обнажает такие пределы и глубины человеческой жизни, от которых нельзя отвернуться или убежать», — пишет автор в своей книге.

Аркадий Харьковский, выпускник МГУ, практикующий психолог, который с 1989 года занимается психологическим сопровождением тяжело болеющих детей, написал книгу «Дитя и болезнь. Неведомый мир по ту сторону диагноза», которая призвана поддержать мам и пап в самый сложный кризисный период и помочь им найти ответы на трудные вопросы. Как говорить с ребенком? О чем? Как помочь ему переосмыслить болезнь? Как сотрудничать с детьми на пути к их выздоровлению? Как рассказать о смерти? Как выстраивать отношения со сверстниками в сложившейся ситуации?

На презентации вы сможете задать вопросы автору книги, поделиться своим опытом и узнать о том, как многим семьям с тяжелобольными детьми удалось преодолеть одиночество.

Презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни» Аркадия Харьковского пройдет 8 октября в 19:00 в Марфо-Мариинской обители.

Адрес: Большая Ордынка, 34 (м. Полянка, Третьяковская, Новокузнецкая)

Вход свободный. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Детская выездная паллиативная служба — это совместный проект православной службы помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинского обители. Специалисты службы уже 11 лет помогают детям и их родителям, избавляя от боли, делая их жизнь радостной и полноценной. Под наблюдением службы находятся дети с такими тяжелыми прогрессирующими заболеваниями как: мукополисахаридоз, буллезный эпидермолиз, тяжелые формы ДЦП, СМА, синдром Ретта, вегетативное состояние после утопления и ЧМТ, онкологические заболевания и др. Сейчас под постоянным наблюдением службы находятся 90 тяжелобольных детей.

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В Марфо-Мариинской обители пройдет презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни»

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