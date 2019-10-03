|Сводка новостей от 3 октября 2019
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Постыдное событие
США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании
Принц Майкл Кентский почтил память Царской семьи
Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви
Этот день в Русской истории
В Ростове-на-Дону прошел семинар по поддержке семей глухих и слабослышащих людей
Бассейн моряков-подводников на Васильевском острове в Петербурге снова станет храмом
В Марфо-Мариинской обители пройдет презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни»
В Московской духовной академии учреждён новый журнал «„Диакрисис“ (Богословие. Патрология. Апологетика)»