3 октября 2019 года в Софии посол США в Болгарии Джастин Фридман встретился с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Болгарским Неофитом, сообщает официальный сайт Болгарского Патриархата.

Согласно открытым источникам, во время встречи Патриарх Неофит и американский посол обсуждали свободу вероисповедания в Болгарии и Соединенных Штатах Америки.

В связи с этим Патриарх Неофит отметил, что в Болгарии отношения между Церковью и государством развиваются в позитивном русле, и Церковь поддерживает все полезные инициативы в обществе.

Больше никаких подробностей о состоявшейся встрече не приводится. Остаётся также неизвестным, обсуждали ли участники переговоров «украинскую проблему».

Тем не менее, бросается в глаза, что американская дипломатия проявляется невиданную ранее активность на православном направлении.

На данный факт 2 октября 2019 года обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ИА Regnum.

По словам министра, ни одна из Поместных Православных Церквей не признала «абсолютно политизированные решения» о создании «ПЦУ». И поэтому власти США «давят на Православные Церкви и на Ближнем Востоке, и на севере Африки. И когда они не видят добровольного желания подчиниться, пытаются угрожать и даже раскалывать отдельные Православные Церкви».

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