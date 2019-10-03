Русская линия
Сводка новостей от 3 октября 2019

В Ростове-на-Дону прошел семинар по поддержке семей глухих и слабослышащих людей

30 сентября 2019 года при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018−2019» в Донской духовной семинарии в Ростове-на-Дону прошел семинар, посвященный вопросам духовного окормления и поддержки семей глухих и слабослышащих людей.

В мероприятии приняли участие священнослужители, социальные работники, приходские специалисты-сурдопереводчики из Ростовской, Вятской, Ярославской, Екатеринодарской, Пятигорской, Ейской, Новороссийской, Волгодонской епархий, а также студенты Донской духовной семинарии, сотрудники Ростовского регионального отделения «Всероссийского общества глухих», сообщает Патриархия.ru.

Участники встречи обсудили, с чего начать работу с глухими и слабослышащими людьми, где обучиться русскому жестовому языку и как организовать богослужения на жестовом языке и воскресную школу для глухих и слабослышащих. Эксперты рассказали, чем церковная община может помочь подобным прихожанам и их семьям.

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк рассказал, что мероприятие проходит в рамках стажировок по социальной работе с целью развития данного направления социального служения в регионе.

На семинаре духовники православных общин глухих и слабослышащих — настоятель прихода Царево-Константиновской Знаменской церкви г. Кирова иерей Игорь Шиляев и настоятель Илиинского храма поселка Кузнечиха Ярославской области иеромонах Антоний (Инюшин) поделились опытом создания и духовного окормления приходских общин глухих и слабослышащих людей.

О практике организации богослужений на русском жестовом языке и о внебогослужебной деятельности также рассказали духовник общины глухих, руководитель центра поддержки семей глухих и слабослышащих «Благодать» иерей Антоний Осяк, сотрудник Ростовского РО ВОГ Дарья Денисенко, оператор-переводчик русского жестового языка Вятского духовно-просветительского центра «Елена» для глухих, слабослышащих и слепоглухих Любовь Филимонова.

По завершении семинара все участники получили сертификаты.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Американская дипломатия продолжает свою активность на православном направлении
Посол США в Болгарии встретился с Патриархом Болгарским Неофитом...

Постыдное событие
Константинопольский Патриарх Варфоломей принял протестантский орден из рук епископши...

США вновь оказались в заложниках предвыборной кампании
В ответ на запуск процедуры импичмента в США Трамп призвал Украину и КНР расследовать деятельность Байденов...

Принц Майкл Кентский почтил память Царской семьи
Член британской королевской семьи и внучатый племянник Государя Николая II посетил Екатеринбург...

Александр Высокинский: Для нас важно учесть в этом вопросе не только позицию горожан, но и Церкви
Глава Екатеринбурга считает, что в вопросе места строительства храма ключевой всё равно останется мнение епархии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем память святого благоверного князя Михаила Черниговского...

В Ростове-на-Дону прошел семинар по поддержке семей глухих и слабослышащих людей

Бассейн моряков-подводников на Васильевском острове в Петербурге снова станет храмом

В Марфо-Мариинской обители пройдет презентация книги «Дети и болезнь. Неведомый мир по ту сторону болезни»

В Московской духовной академии учреждён новый журнал «„Диакрисис“ (Богословие. Патрология. Апологетика)»

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика