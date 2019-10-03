В Ростове-на-Дону прошел семинар по поддержке семей глухих и слабослышащих людей

30 сентября 2019 года при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018−2019» в Донской духовной семинарии в Ростове-на-Дону прошел семинар, посвященный вопросам духовного окормления и поддержки семей глухих и слабослышащих людей.

В мероприятии приняли участие священнослужители, социальные работники, приходские специалисты-сурдопереводчики из Ростовской, Вятской, Ярославской, Екатеринодарской, Пятигорской, Ейской, Новороссийской, Волгодонской епархий, а также студенты Донской духовной семинарии, сотрудники Ростовского регионального отделения «Всероссийского общества глухих», сообщает Патриархия.ru.

Участники встречи обсудили, с чего начать работу с глухими и слабослышащими людьми, где обучиться русскому жестовому языку и как организовать богослужения на жестовом языке и воскресную школу для глухих и слабослышащих. Эксперты рассказали, чем церковная община может помочь подобным прихожанам и их семьям.

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк рассказал, что мероприятие проходит в рамках стажировок по социальной работе с целью развития данного направления социального служения в регионе.

На семинаре духовники православных общин глухих и слабослышащих — настоятель прихода Царево-Константиновской Знаменской церкви г. Кирова иерей Игорь Шиляев и настоятель Илиинского храма поселка Кузнечиха Ярославской области иеромонах Антоний (Инюшин) поделились опытом создания и духовного окормления приходских общин глухих и слабослышащих людей.

О практике организации богослужений на русском жестовом языке и о внебогослужебной деятельности также рассказали духовник общины глухих, руководитель центра поддержки семей глухих и слабослышащих «Благодать» иерей Антоний Осяк, сотрудник Ростовского РО ВОГ Дарья Денисенко, оператор-переводчик русского жестового языка Вятского духовно-просветительского центра «Елена» для глухих, слабослышащих и слепоглухих Любовь Филимонова.

По завершении семинара все участники получили сертификаты.

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