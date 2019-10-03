Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (ФГБУ Министерства культуры РФ) объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ в церкви Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге, передает «Благовест-инфо». С советского времени в помещении храма был бассейн для тренировки моряков-подводников.

По информации портала «Невские новости», в храме разберут железобетонные перегородки и кирпичные стены, построенные в советское время, отреставрируют центральный барабан и купол, воссоздадут настенную живопись всех полукуполов и внутренних помещений. Кроме того, около церкви благоустроят территорию: вымостят гранитом дорожки и посадят деревья.

Церковь Божией Матери Милующей — храм Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Назван в честь иконы Божией Матери «Милующая». Заложен в 1889 году в память о короновании Александра III и Марии Федоровны. Освящен в 1898 году.

В 1932 году церковь была закрыта, внутри был оборудован бассейн учебного отряда подводного плавания при Галерной гавани. Под куполом церкви была обустроена водолазная башня. Храм и сейчас находится на территории Учебного отряда подводного плавания (в/ч № 70 023), хотя в 2012 году здание было передано Церкви Министерством обороны, которое проводило здесь тренировки моряков-подводников. С июля 2015 года здание храма закрыто на реставрацию.

Русская линия