Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, при котором украинская полиция откровенно потворствовала массовому захвату храмов канонической УПЦ, на встрече с Всеукраинским советом церквей во вторник в Киеве вдруг вспомнил о законе и заявил, что отныне любые конфликты на религиозной почве будут жёстко пресекаться, сообщает Интерфакс.

«Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать всё, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-либо церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого», — сказал Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при каких-либо конфликтных ситуациях не прибегать к услугам посторонних лиц.

«Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояния определенные группы. У меня большая просьба: не делайте этого, это приводит к определённым осложнениям. Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, какая это конфессия или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона», — отметил он.

Конечно, верить таким, как Аваков, — дело неблагодарное. Однако, не исключено, что заявление этого украинского чиновника является свидетельством того, что на Украине вскоре пойдёт на спад волна нападений на храмы канонической Церкви, и украинская полиция, наконец, перестанет потворствовать захватчикам.

Русская линия