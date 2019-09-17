|Сводка новостей от 17 сентября 2019
|
|
Протоиерей Николай Данилевич: «Это письмо действительно „голос из глубин“ Элладской Церкви»
Архиепископ Иоанн (Реннето): «Я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом»
Глава Фанара пытается быть равным папе Римскому
В Крыму открылся Славянский Форум искусств «Золотой Витязь»
Этот день в Русской истории
Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года
На подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково создали музейную экспозицию, посвященную преподобному Венедикту Нурсийскому
Начался приём работ на педагогический конкурс «Серафимовский учитель»
Митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию в монастыре святой Екатерины на Синае
Митрополит Екатеринбургский Кирилл возглавит традиционный Крестный ход, посвященный началу учебного года