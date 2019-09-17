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Сводка новостей от 17 сентября 2019

Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года

Храм в честь Алексия, человека Божия, будет возведен в Крылатском до конца 2021 года, заявил куратор программы по строительству православных храмов в Москве депутат Госдумы Владимир Ресин.

«Подрядчик на строительство нулевого цикла определен и в ближайшие дни выходит на площадку. Построить храм мы планируем к концу 2021 года. Храм Алексия станет завершающим аккордом в комплексной застройке Крылатского», — заявил Ресин. Слова депутата приводит в понедельник его пресс-служба.

В сообщении говорится, что проект храма разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев, автор Московской соборной мечети. Храм Алексия, человека Божия — это последний проект умершего в 2016 году мастера. Церковь будет вмещать 700 человек. Также на территории храма разместятся приходские службы и воскресная школа для детей.

«Место под строительство выбрано удачное, район Крылатское считается одним из самых живописных в городе. Кроме того, Крылатское не только комфортный, но и экологически чистый район», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также Ресин отметил, что это первая церковь, посвященная Алексию, человеку Божию, которую возведут благодаря программе по строительству православных храмов в Москве. В России храмов с таким посвящением тоже немного, отметил куратор программы.

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Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года

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