Митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию в монастыре святой Екатерины на Синае

В ночь на 17 сентября, день памяти пророка и боговидца Моисея, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в часовне мученика Трифона монастыря святой Екатерины на Синае, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян), паломники в священном сане.

На Великом входе иерарх помянул архиепископа Синайского Дамиана — настоятеля обители и главу Синайской автономной Православной Церкви, которая находится в составе Иерусалимского Патриархата.

После богослужения паломники совершили восхождение на гору Моисея. Семь километров пути преодолели за два с половиной часа. Одни — на верблюдах в сопровождении бедуинов, другие — пешком. Наиболее сложный участок прошли самостоятельно.

В ожидании солнечного восхода в Свято-Троицком храме, расположенном на вершине горы, был прочитан акафист святой Екатерине.

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