Глава Архиепископии русских приходов в Западной Европе обратился к своей пастве с призывом довериться ему и продолжать считать его своим архипастырем…

Архиепископ Иоанн (Реннето): «Я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом»

Глава Архиепископии русских приходов в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) написал письмо своей пастве, в котором сообщил, что решение о присоединении к Русской Православной Церкви было принято им после консультаций с духовенством и для удовлетворения нужд общин. Полный текст письма опубликован на сайте Оrthodoxie.com, сообщает СПЖ.

В обращении владыка Иоанн отметил, что «после консультаций с настоятелями и множеством священников и в качестве главы ex officio нашей Архиепископии, я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом, чтобы ответить на нужды общин, составляющих Архиепископию».

По словам архиепископа Иоанна, в воскресенье во время Божественной литургии он начал поминать «Его Святейшество Патриарха Московского Кирилла». Также владыка Иоанн пригласил всё духовенство продолжить поминать его в качестве правящего архиерея.

Вместе с этим глава Архиепископии отметил, что знает и понимает «давнюю осторожность многих» в отношении Московской Патриархии. По его словам, история взаимоотношений Русской Церкви и Архиепископии имеет немало неприятных страниц. «В первую очередь я думаю о наших дорогих отцах, братьях и сестрах из Соединенного Королевства. Раны глубокие. Есть они и у наших общин на юге Франции, по причине юридических тяжб, конец которым я пытался положить с самого начала», — признал владыка.

Однако, «пришло время не то, чтобы забыть о них, но — двигаться вперёд», отметил архипастырь.

Архиепископ Иоанн подчеркнул, что обещал не покидать свою паству и заверил, что держит своё обещание. В то же время, он попросил и верующих Архиепископии хранить его в своих молитвах, а также попросил прощения «у всех тех, кто будет ранен этим решением, которое я принимаю».

Стоит отметить, что собравшийся в понедельник 16 сентября 2019 года Совет Архиепископии (в составе 8 человек — двух священников, одного архидиакона и мирян) отказался последовать за владыкой Иоанном. Вместо этого указанные члены Совета обратились к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой назначить для упразднённого его же решением Экзархата нового епископа.

Это обращение настолько не соотносится с реальностью, что более свидетельствует о полной растерянности тех, кто противится восстановлению единства Экзархата с Русской Православной Церковью, чем о какой-либо логике в их действиях.

Бросается в глаза, что члены Совета с одной стороны заявляют о том, что после заявления владыки Иоанна они берут управление Архиепископией в свои руки, а с другой предлагают приходам Экзархата самим выбрать, куда им идти: за владыкой Иоанном, в Румынский Патриархат (на временной основе) или раствориться среди греческих епархий Константинопольского Патриархата.

Никакой надежды на то, что Фанар всё-таки восстановит Архиепископию и даст ей нового епископа ни у кого из членов Совета, видимо, нет, хоть они и обратились с соответствующей просьбой к Патриарху Варфоломею.

Русская линия