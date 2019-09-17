В рамках форума открылась серия выставок, на которых представлены живопись, акварель, керамические изразцы и фотографии…

С 14 сентября по 31 октября 2019 года в Севастополе, в Суздале и в Москве в рамках X Славянского Форума искусств «Золотой Витязь», по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Севастополя, при участии Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии, проходит X Славянский форум изобразительных искусств «Золотой Витязь», сообщает Православие.Ru.

Во время форума открылась серия выставок, на которых будут представлены живопись, акварель, керамические изразцы и фотографии.

С 14 сентября по 17 октября 2019 года в г. Севастополе будут проходить сразу 3 выставки:

— выставка «Лики унесённого времени. Страницы нечитаных книг» художника, дизайнера, керамиста Вадима Сташкевича;

— выставка художников-педагогов и учеников Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки;

— выставка «Донбасс — память сердца» выпускника Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Алексея Крюкова.

Уже второй год подряд Форум изобразительных искусств «Золотой Витязь» стартует в Севастополе.

Открылся форум молебном перед началом всякого доброго дела, который в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе совершил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Отец Сергий огласил присутствующим послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к участникам форума, а также пожелал всем помощи Божией в этом делании света, правды и нравственной чистоты, борющемся за возвышение христианских добродетелей, так необходимых в сегодняшний день нашему молодому поколению.

Славянский форум изобразительных искусств «Золотой Витязь» проводится Международным Форумом «Золотой Витязь» ежегодно с 2010 года в рамках Славянского Форума искусств «Золотой Витязь» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Министерства культуры РФ и руководства регионов РФ.

На Славянском форуме изобразительных искусств «Золотой Витязь» свои лучшие работы представляют художники, скульпторы и мастера декоративно-прикладного творчества из разных регионов России и стран Славянского мира.

В рамках Форума проходят творческие встречи художников со зрителями, концерты духовной музыки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, показы документальных фильмов по тематике Форума.

Почётный председатель X Международного Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» — Академик РАХ, Народный художник СССР Александр Шилов.

Международный Форум «Золотой Витязь» был основан народным артистом России Николаем Бурляевым в 1992 году как ежегодный фестиваль духовно-нравственного кино, в 2003 году к семье «Золотого Витязя» присоединился Международный театральный фестиваль, а в 2010 году — Славянский Форум искусств.

В основу девиза Славянского Форума искусств «Золотой Витязь» легли слова Преподобного Сергия Радонежского «Единением и любовью спасёмся».

Президент Славянского Форума искусств «Золотой Витязь» — сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, член Патриаршего совета по культуре, председатель Славянского Творческого Союза, народный артист России Николай Бурляев.

За 28 лет существования «Золотой Витязь» провёл в России, Украине, Беларуси, Сербии, Болгарии, Приднестровье, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) более семидесяти полномасштабных форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический и форум русских боевых искусств.

За эти годы в форумах «Золотого Витязя» приняли участие свыше 8 тысяч деятелей культуры из 60 стран мира.

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