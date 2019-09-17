В УПЦ поблагодарили греческое духовенство за письмо в поддержку канонической Церкви на Украине…

16 сентября 2019 года заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич опубликовал обращение к греческим священнослужителям и мирянам в ответ на открытое письмо духовенства Элладской Православной Церкви к Архиепископу Иерониму по «украинскому вопросу», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое агентство «Ромфея».

«С большой радостью мы узнали о поддержке со стороны клириков, греческого духовенства и верующих, которые обращаются к Священному Синоду Элладской Церкви с открытым письмом по «украинскому церковному вопросу». Как уже сообщалось, в настоящее время уже собрано более 1000 подписей!

Как Украинская Православная Церковь, выражаем наше удовлетворение и благодарность православным братьям Греции. Это письмо действительно «голос из глубин» Элладской Церкви, голос настоящего церковного сознания, который был выражен простыми клириками и мирянами в дополнение к тому беспокойству, которое уже выразили многие греческие архиереи.

Пользуясь возможностью, хотел бы подчеркнуть, что «украинский церковный вопрос» не следует рассматривать сквозь призму национального первенства или националистических мотивов. То есть, речь не идёт о противостоянии между греками и русскими, украинцами против русских и греков, или наоборот.

Это чисто церковный и экклезиологический вопрос! Поэтому все православные, которые уважают традиции и устройство нашей Церкви, едины, и вышеупомянутое письмо это демонстрирует.

Также стоит отметить, что украинские социальные сети, которые опубликовали новости об этом письме, наполнены сообщениями от украинских верующих, которые пишут: «Большое спасибо, дорогие братья греки!».

Мы, как каноническая Украинская Православная Церковь, представляющая 12 тысяч наших приходов и миллионы наших верующих, высказываем благодарность от всего нашего сердца и искренне благодарны за эту поддержку.

В такие моменты мы чувствуем, что мы действительно Церковь, Тело Христово, в котором, по словам Апостола Павла, «нет ни эллина, ни и иудея, обрезанного или необрезанного, варвара, скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)".

11 сентября 2019 года представители духовенства, монахов и мирян Элладской Православной Церкви опубликовали открытое письмо по «украинскому вопросу» к Архиепископу Афинскому Иерониму и архиереям с призывом к иерархам не признавать ПЦУ единолично, вопреки позиции других Церквей. Письмо собрало 1000 подписей.

Русская линия