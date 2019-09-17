Русская линия
Сводка новостей от 17 сентября 2019

Митрополит Екатеринбургский Кирилл возглавит традиционный Крестный ход, посвященный началу учебного года

В воскресенье 22 сентября 2019 года в уральской столице состоится «детский» крестный ход, посвященный началу учебного года, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Молитвенное шествие до монастыря Царственных страстотерпцев, которое традиционно проходит в сентябре перед началом учебного года в воскресных школах, возглавит глава Екатеринбургской митрополии Высокопреосвященный владыка Кирилл.

В крестном ходе примут участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Напомним, молитвенное шествие начнется 22 сентября в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга (ул. Шувакишская, 3). Предварит шествие Божественная литургия, которая начнется в 8:00.

Затем участники пройдут восьмикилометровый путь по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где у Святой шахты будет совершен молебен. Для желающих будет организована обратная доставка автобусом.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в крестном ходе и помолиться о благополучном начале учебы детей. По всем вопросам просят обращаться в сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону: +7 (343) 253-10-64.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архиепископ Иоанн (Реннето): «Я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом»
Глава Архиепископии русских приходов в Западной Европе обратился к своей пастве с призывом довериться ему и продолжать считать его своим архипастырем...

Протоиерей Николай Данилевич: «Это письмо действительно „голос из глубин“ Элладской Церкви»
В УПЦ поблагодарили греческое духовенство за письмо в поддержку канонической Церкви на Украине...

В Крыму открылся Славянский Форум искусств «Золотой Витязь»
В рамках форума открылась серия выставок, на которых представлены живопись, акварель, керамические изразцы и фотографии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного идеолога графа С.С.Уварова...

Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года

На подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково создали музейную экспозицию, посвященную преподобному Венедикту Нурсийскому

Начался приём работ на педагогический конкурс «Серафимовский учитель»

Митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию в монастыре святой Екатерины на Синае

Митрополит Екатеринбургский Кирилл возглавит традиционный Крестный ход, посвященный началу учебного года
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика