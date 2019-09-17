В воскресенье 22 сентября 2019 года в уральской столице состоится «детский» крестный ход, посвященный началу учебного года, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Молитвенное шествие до монастыря Царственных страстотерпцев, которое традиционно проходит в сентябре перед началом учебного года в воскресных школах, возглавит глава Екатеринбургской митрополии Высокопреосвященный владыка Кирилл.

В крестном ходе примут участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Напомним, молитвенное шествие начнется 22 сентября в 12:00 с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга (ул. Шувакишская, 3). Предварит шествие Божественная литургия, которая начнется в 8:00.

Затем участники пройдут восьмикилометровый путь по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где у Святой шахты будет совершен молебен. Для желающих будет организована обратная доставка автобусом.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в крестном ходе и помолиться о благополучном начале учебы детей. По всем вопросам просят обращаться в сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону: +7 (343) 253-10-64.

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