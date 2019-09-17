По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на подворье Новоспасского ставропигиального мужского монастыря в селе Сумароково осуществляется уникальный проект с целью возрождения почитания преподобного Венедикта Нурсийского в православной России, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству. Ведется строительство храма в честь великого христианского подвижника VI века.

Планируется создание духовно-просветительского комплекса, где можно будет подробно познакомиться с наследием преподобного Венедикта — не только основателя бенедиктинской традиции монашества, широко распространенной в странах Западной Европы, но и автора Устава, идеи которого доныне оказывают влияние на развитие монашеской жизни как на Западе, так и на Востоке.

В конце 2018 года вышла в свет книга О. Голосовой «Преподобный Венедикт Нурсийский. Свет Темных веков», изданная с участием Новоспасского монастыря — первое и пока единственное издание о святом на русском языке для православной аудитории. В презентации книги в стенах Новоспасской обители приняли тогда участие священники и ученые из Италии, с которыми у настоятеля подворья в Сумароково иеромонаха Сергия (Филиппова) и всей братии установились теплые дружеские отношения.

Теперь в Сумароково можно познакомиться с интересной экспозицией, рассказывающей о святом Венедикте. Часть экспонатов выставки привезены из Италии — родины преподобного. Экспозиция смогут посетить все участники традиционного фестиваля «Подворье в селе Сумароково», который пройдет 14 сентября 2019 года по адресу: Московская область, Рузский городской округ, д. Сумароково.

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