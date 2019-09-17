Константинопольский Патриарх Варфоломей, чья кафедра некогда считалась едва ли не равной Риму, сегодня вынужден ездить в Италию, чтобы встретиться с папой Римским. Причём чаще всего эти поездки связаны с участием главы Фанара в каких-либо конференциях и форумах, куда его частенько приглашают гостеприимные католики. Оно и неудивительно, ведь для Ватикана всегда приятно увидеть у себя того, кто занимает кафедру, которая некогда пыталась спорить в своём величии с самим Римом, а ныне представляет из себя жалкое подобие того, что она из себя представляла.

Что же касается Патриарха Варфоломея, то для него эти поездки, похоже, являются лишней возможностью покинуть Стамбул, где у него нет никакой паствы, а значит, и каких-либо особых дел. Сидеть всё время на одном месте можно тогда, когда вокруг тебя кипит жизнь, а на Фанаре её нет.

Кроме того, встречаясь с папой Римским, Патриарх Варфоломей имеет возможность показать, что он и папа — это иерархи одного уровня, и им есть, что обсудить. Глава Фанара на таких встречах представляет всё мировое Православие, а папа Римский — всех католиков. Так, очевидно, думают в Константинопольской Патриархии. Однако, вряд ли точно также считают в Ватикане, где, скорее, более нисходят к Варфоломею, чем считают его равным себе.

Вот и на этот раз папа Римский Франциск радушно принял прибывшего во вторник в Италию Патриарха Константинопольского Варфоломея, сообщает РИА Новости. «Встреча прошла в братской атмосфере, и за ней последовал совместный обед с соответствующими делегациями в Доме святой Марфы», — заявил глава службы печати Католической церкви Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, перед встречей с папой Римским Предстоятель Константинопольской Православной Церкви кратко поприветствовал членов Совета кардиналов, который во вторник утром собрался на свое очередное трехдневное заседание.

В среду и четверг Патриарх Варфоломей посетит находящуюся на юге Италии епархию Итало-албанской католической церкви в Лунгро по случаю 100-летия её учреждения и встретится там с католиками восточного обряда.

На прошлой неделе в преддверии своего визита на Апеннины Патриарх Варфоломей в интервью информационному порталу Vatican News отметил существенный прогресс, достигнутый за последние полвека на пути к единству между католиками и православными. При этом он указал, что «для восстановления уз единства предстоит сделать ещё многое». А раз так, то поездки Патриарха Варфоломея в Италию продолжатся, чему на Фанаре, должно быть, очень рады.

Русская линия