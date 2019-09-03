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Сводка новостей от 3 сентября 2019

Иерарх Сербской Церкви стал почетным доктором СПбДА

Священнослужители Сербской Православной Церкви, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершающие паломничество к святыням Русского севера, 1 сентября посетили Санкт-Петербургскую духовную академию. Они приняли участие в Божественной литургии в академическом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также в торжественном акте по случаю начала нового учебного года, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

После богослужения в Патриарших покоях Академии состоялась встреча епископа Бачского Иринея с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

В ходе торжественного акта епископу Бачскому Иринею был вручен диплом почетного доктора honoris causa Санкт-Петербургской духовной академии. Звание было присвоено иерарху Сербской Церкви решением Ученого совета Академии 30 августа 2019 года.

Епископ Ириней выступил перед присутствовавшими с докторской лекцией на тему «Пути современного сербского богословия».

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Иерарх Сербской Церкви стал почетным доктором СПбДА

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