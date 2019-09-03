|Сводка новостей от 3 сентября 2019
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Протоиерей Николай Балашов: Решение Синода Константинопольского Патриархата вызывает недоумение
Ручное управление
Восстановить памятник Государю-Миротворцу в Москве!
Патриарх Варфоломей заговорил о «бесплодной духовности» внутри Православной Церкви
Ответ на диктат западной толерантности
Этот день в Русской истории
В Кинешме отреставрируют колокольню Троицко-Успенского собора
Открыт приём заявок на конкурс «Рождественские песни народов мира»
В День памяти солидарности в борьбе с терроризмом в храмах Екатеринбурга прозвучал поминальный звон