Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2019

Ответ на диктат западной толерантности
Канадский профессор Джордан Питерсон решил создать сеть без цензуры на критику содомского греха…

Джордан Бернт ПитерсонПрофессор Университета Торонто Джордан Бернт Питерсон анонсировал создание нового интернет-ресурса «Тинкспот», пользователям которого будет предложено публиковать сообщения, наполненные смыслом, и поэтому предусмотрен минимум в 50 слов. Однако широкое обсуждение этой новости в западных средствах массовой информации связано не с этой особенностью: в новой социальной сети не будут удалять сообщения, выносить предупреждения и блокировать пользователей, которые считают содомию грехом и пороком.

Питерсон, который сам характеризует себя как «профессор против политкорректности», популярен среди христиан западного мира, которые сталкиваются с ограничением свободы высказываний в популярных соцсетях именно при публичном выражении христианского мировоззрения — и не только на содомский грех. В этом причина больших ожиданий в отношении нового сайта, а также в личности самого профессора Питерсона.

Джордан Питерсон стал широко популярной публичной фигурой в 2016 году. Тогда он разместил в интернете несколько видеозаписей, в которых раскритиковал законопроект правительства Канады (стал законом в следующем 2017 году), обязывающий в рамках исключения дискриминации использовать нейтральные слова для обозначения половой принадлежности трансгендеров.

«Я никогда не буду использовать слова, которые мне отвратительны, как модные и искусственно сконструированные слова для обозначения „другой“ половой принадлежности. Эти слова находятся в авангарде постмодернистской, радикальной левой идеологии, которую я абсолютно не принимаю, и которая, по моему профессиональному мнению, пугающе похожа на марксистские доктрины, убившие по меньшей мере 100 миллионов человек в 20 веке», — заявил Питерсон в ноябре 2016 года. В разгар полемики профессор получил 2 письма с предупреждениями от администрации Университета Торонто, но вскоре он был заверен, что сохранит место профессора и может продолжать преподавательскую деятельность, как и прежде.

Позиция Питерсона нашла колоссальный отклик: на сегодняшний день его видео в интернете просмотрели около 150 миллионов человек. После начала критики канадского законопроекта осенью 2016 года Питерсон стал постоянным участником телепередач, публичных дебатов, выступил с лекциями во многих городах Канады, США и других стран.

В одном из видео Питерсон ответил на вопрос о его мнении о православном христианстве. Профессор отметил, что на его взгляд в Православии сильнее, чем в католицизме или протестантизме выражена идея сораспятия Христу, несения своего личного креста, и это, по мнению Питерсона, заслуживает внимания. Также он добавил, что получил множество писем поддержки от православных христиан.

Русская линия

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