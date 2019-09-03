Профессор Университета Торонто Джордан Бернт Питерсон анонсировал создание нового интернет-ресурса «Тинкспот», пользователям которого будет предложено публиковать сообщения, наполненные смыслом, и поэтому предусмотрен минимум в 50 слов. Однако широкое обсуждение этой новости в западных средствах массовой информации связано не с этой особенностью: в новой социальной сети не будут удалять сообщения, выносить предупреждения и блокировать пользователей, которые считают содомию грехом и пороком.

Питерсон, который сам характеризует себя как «профессор против политкорректности», популярен среди христиан западного мира, которые сталкиваются с ограничением свободы высказываний в популярных соцсетях именно при публичном выражении христианского мировоззрения — и не только на содомский грех. В этом причина больших ожиданий в отношении нового сайта, а также в личности самого профессора Питерсона.

Джордан Питерсон стал широко популярной публичной фигурой в 2016 году. Тогда он разместил в интернете несколько видеозаписей, в которых раскритиковал законопроект правительства Канады (стал законом в следующем 2017 году), обязывающий в рамках исключения дискриминации использовать нейтральные слова для обозначения половой принадлежности трансгендеров.

«Я никогда не буду использовать слова, которые мне отвратительны, как модные и искусственно сконструированные слова для обозначения „другой“ половой принадлежности. Эти слова находятся в авангарде постмодернистской, радикальной левой идеологии, которую я абсолютно не принимаю, и которая, по моему профессиональному мнению, пугающе похожа на марксистские доктрины, убившие по меньшей мере 100 миллионов человек в 20 веке», — заявил Питерсон в ноябре 2016 года. В разгар полемики профессор получил 2 письма с предупреждениями от администрации Университета Торонто, но вскоре он был заверен, что сохранит место профессора и может продолжать преподавательскую деятельность, как и прежде.

Позиция Питерсона нашла колоссальный отклик: на сегодняшний день его видео в интернете просмотрели около 150 миллионов человек. После начала критики канадского законопроекта осенью 2016 года Питерсон стал постоянным участником телепередач, публичных дебатов, выступил с лекциями во многих городах Канады, США и других стран.

В одном из видео Питерсон ответил на вопрос о его мнении о православном христианстве. Профессор отметил, что на его взгляд в Православии сильнее, чем в католицизме или протестантизме выражена идея сораспятия Христу, несения своего личного креста, и это, по мнению Питерсона, заслуживает внимания. Также он добавил, что получил множество писем поддержки от православных христиан.

Русская линия