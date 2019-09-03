В День памяти солидарности в борьбе с терроризмом в храмах Екатеринбурга прозвучал поминальный звон

3 сентября 2019 года, в День памяти солидарности в борьбе с терроризмом, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в центральных храмах Екатеринбургской епархии совершен поминальный колокольный звон в память о погибших в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В центре Екатеринбурга, в храме-колокольне «Большой Златоуст» перебор, иначе похоронный или погребальный звон, совершил старший звонарь Екатеринбургской епархии иерей Димитрий Бажанов. О значении колокольного звона отец Димитрий рассказал сегодня журналистам региональных СМИ.

— История русского народа, как и всех европейских народов, неразрывно связана с колокольным звоном. Всегда на Руси праздники, победы, какие-то стихийные бедствия, неудачи, поражения всегда сопровождались колокольными звонами, — сказал отец Димитрий. — По просьбе всех тех, кто помнит усопших, мы сегодня начинаем звонить в 13:05 похоронный звон.

Отметим, что именно в 13:05 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана раздался первый взрыв.

Сегодня исполнилось 15 лет со дня трагедии. В минуты проникновенного звона в Екатеринбурге шел дождь, и казалось, что небо скорбит вместе с людьми, пришедшими в церкви города помолиться об усопших — жертвах трагедии.

Иерей Димитрий Бажанов, общаясь с журналистами, рассказал про особенности погребального звона — перебора.

— Звон начинается с самого маленького колокольчика — по самый большой, а затем колокола ударяются все вместе, — сказал отец Димитрий.

Таким образом, звон символизирует собою возрастающую человеческую жизнь на земле, от младенческого возраста до зрелости, а одновременный удар колоколов означает пресечение земной жизни человеческой смертью. Когда цикл звона завершен, совершается краткий трезвон, выражающий радостную христианскую веру в воскресение усопшего.

Напомним, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу в Беслане (Северная Осетия). Три дня они удерживали 1128 детей, их родителей и работников школы без еды и воды. На третий день в здании произошли взрывы, после чего федеральными силами был предпринят штурм. Погибли 334 заложника, в том числе 186 детей.

После бесланской трагедии президент России объявил 3 сентября Днём памяти жертв терроризма.

Русская линия