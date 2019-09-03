Только после того, как пострадавшие от наводнения жители Иркутской области пожаловались на Сбербанк Путину, сотрудники Грефа решили-таки реструктурировать их кредиты…

Хорошо, что в России есть Владимир Путин, и он иногда выезжает в регионы, пострадавшие от наводнений и прочих бедствий. И очень плохо, что мы живём в такой стране, где самые мелкие вопросы почему-то решаются только через Кремль. Ручное управление — вещь сама по себе неплохая, но когда чиновники из Москвы решают, стоит ли положить асфальт на той или иной улице в Пскове, — это уже полный маразм и деградация всякого управления.

Об этом же свидетельствует и история, которая произошла в пострадавшей от паводка Иркутской области. Её жителей на днях посетил президент России Владимир Путин. Пользуясь случаем, местные жители пожаловались главе Кремля, что в результате стихии они разорены, многие остались без работы и лишились жилья, а российский Сбербанк всё равно требует от них своевременных выплат по взятым ранее кредитам, сообщает газета «Ведомости».

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьёзный вопрос», — заявил в ответ Путин. И уже на следующий день в Иркутск прилетел глава Сбербанка Герман Греф, который пообещал решить эту проблему.

Как отмечает пресс-служба Сбербанка, Греф провел встречу с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и пообещал не только реструктурировать кредиты местным жителям, но и организовать поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — заявил Греф.

Кроме того, он пообещал, что Сбербанк за счёт собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.

В связи с этим возникает только один вопрос: почему всё это нельзя было решить без участия Путина?

Русская линия