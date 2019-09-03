Глава Фанара поставил в один ряд отказ некоторых Поместных Церквей от участия в Критском Соборе и нежелание православного мира признавать «ПЦУ»…

Константинопольский Патриарх Варфоломей во время открытия международной конференции под названием «Богословское наследие протоиерея Георгия Флоровского» в воскресенье, 1 сентября 2019 года, поставил в один ряд проблемы созыва Критского собора и непризнания Поместными Православными Церквами автокефалии «ПЦУ», сообщает портал «Ромфея».

«Мы тепло приветствуем вас в Константинополе и историческом центре Православия, чтобы отпраздновать 40-летие со дня кончины протоиерея Георгия Флоровского, влиятельного деятеля Церкви и богословия, который был выдающимся профессором патристики», — сказал Патриарх Варфоломей, обратив внимание, что отец Георгий стремился вернуться к «духу древних отцов».

Вместе с тем, глава Фанара подчеркнул «важность православного дискурса в современном мире».

«Дискурс Православия слишком верен, чтобы быть исключённым из дискуссии по основным текущим проблемам. Для того, чтобы справиться со всеми этими вызовами, мы все понимаем важность единства Православия. У нас есть опыт того, насколько хрупким является всеправославное единство в случае созыва Святого и Великого Собора Православной Церкви на Крите, а также в вопросе украинской автокефалии».

«К сожалению, евхаристической и эсхатологической идентичности Церкви сегодня угрожают тенденции, характеризующиеся бесплодной духовностью внутри Православной Церкви, а также напряженность в межправославных отношениях», — заявил Патриарх Варфоломей.

Сложно сказать, что конкретно имел в виду глава Фанара, когда произносил свою речь и ставил в один ряд отказ от участия ряда Поместных Церквей в Критском Соборе и нежелание всех Поместных Церквей признавать «ПЦУ». В этом плане речь Патриарха Варфоломея по-византийски витиевата и неконкретна.

Однако, его дела говорят о том, что он не видит своей вины в том, что после его вторжения на Украину православный мир оказался на грани раскола. Очевидно, что говоря о «бесплодной духовности» в Церкви глава Фанара не имел в виду Константинопольский Патриархат, а говорил о других Поместных Церквах, которые не хотят возвращаться к «духу отцов», когда существовала Византийская империя и блистала Константинопольская кафедра.

Русская линия