Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2019

Протоиерей Николай Балашов: Решение Синода Константинопольского Патриархата вызывает недоумение
В Русской Православной Церкви прокомментировали увольнение главы Архиепископии русских приходов в Европе…

Митрополит Иларион (Алфеев) и протоиерей Николай БалашовРешение Синода Константинопольского Патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну (Реннето), возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, не оправдано с точки зрения церковных канонов, заявил заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, сообщает ТАСС.

«С точки зрения канонического права, выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским Патриархом „автокефалии“ Украинской Церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится», — отметил священник.

Отец Николай напомнил, что Генеральная Ассамблея Архиепископии 7 сентября должна будет рассмотреть вопрос о воссоединении с Русской Православной Церковью. «Общее собрание Архиепископии (Генеральная Ассамблея) соберётся, как и планировалось, 7 сентября, и примет свои решения в соответствии со своим уставом и законодательством Французской Республики», — заявил отец Николай.

Зампред ОВЦС добавил, что причины, по которым была создана Архиепископия, исчерпали себя за время её существования. «Стоит напомнить, что при временном переходе митрополита Евлогия и его общин в юрисдикцию Константинополя в 1931 году никаких отпускных грамот от Московского Патриархата не выдавалось, и Русская Церковь никогда не считала канонически правомочным подчинение этого русского церковного удела в Западной Европе религиозному центру в Стамбуле. Тем более, что все политические причины, вынудившие приснопамятного митрополита Евлогия сделать этот шаг, давно утратили силу», — подчеркнул священнослужитель.

Русская линия

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