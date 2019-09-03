Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» объявляет VII ежегодный конкурс «Рождественские песни народов мира». Заявки на участие принимаются до 30 ноября 2019 года. Об этом сообщает Патриархия.ru.

Реализация конкурса «Рождественские песни народов мира» осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль проводится под эгидой Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, при поддержке кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.

Организаторы фестиваля — Фонд культурного развития общества «Песнопения христианского мира», Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

Конкурс проводится в заочной форме и в форме очного отборочного тура.

Очный этап регионального отборочного тура конкурса «Рождественские песни народов мира», мастер-классы, лекции и благотворительный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под руководством И.Б. Толкачева пройдут во Пскове 15−16 ноября при содействии администрации Псковской области. Подать заявку на участие в очном этапе конкурса необходимо до 5 ноября.

Победители в конкурсе по номинациям по решению жюри награждаются дипломами лауреатов Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» I и II степени и становятся участниками благотворительного гала-концерта «Рождественские песни народов мира», который пройдет в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 19 января 2020 года.

В рамках реализации проекта издаются нотные сборники сочинений современных композиторов, которые будут вручены участникам отборочного тура и мастер-классов.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте www.patrfest.ru .

Все мероприятия фестиваля проводятся бесплатно как для участников, так и для зрителей.

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