Представители Русского просветительского общества им. Императора Александра III обратились с открытым письмом к руководителю Департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому с просьбой восстановить памятник Государю-Миротворцу работы выдающегося русского скульптора Александра Опекушина в российской столице.

«В последние годы в нашей стране происходит переоценка личности и деятельности Государя, оклеветанного в советское время. Открывая памятник Александру III в Крыму, действующий Президент РФ назвал Императора «выдающимся деятелем и патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную ответственность за судьбу России», — говорится в обращении, которое было размещено в Интернете.

Представители московской общественности отмечают, что «в текущем году исполняется 125 лет памяти Императора Александра Третьего, а в грядущем, 2020 году Россия будет отмечать 175 лет со дня его рождения».

«Сегодня восстановлены многие уничтоженные большевиками памятники Царю-Миротворцу, а также открыты новые — в Иркутске, Ливадии, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах, инициировано восстановление памятника в Феодосии. До революции Москву также украшал памятник Александру III. Великолепный монумент был создан выдающимся русским скульптором Александром Михайловичем Опекушиным и открыт в 1912 году подле Храма Христа Спасителя. Место было избрано неслучайно — освещение главного храма Первопрестольной состоялось именно в царствование Александра III и в его присутствии», — говорится в обращении.

«Творение А.М. Опекушина стало одной из первых жертв большевистского вандализма. Памятник Царю-Миротворцу уничтожили в 1918 году. 13 лет спустя та же участь постигла и Храм Христа Спасителя. В наши дни храм воссоздан. А о памятнике, являвшемся не только справедливым воздаянием Императору, но и замечательным произведением русского монументального искусства, отчего-то не вспомнили», — пишут представители общественности.

«Поскольку территория Храма Христа Спасителя является собственностью города Москвы, мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый Александр Владимирович, с просьбой инициировать восстановление памятника Императору Александру III к 175-летнему юбилею Царя-Миротворца. Наша столица заслуживает возвращения одного из своих значимых монументальных объектов и заслуживает иметь памятник своему Государю!», — говорится в документе.

Русская линия