Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2019

В Кинешме отреставрируют колокольню Троицко-Успенского собора

В Кинешме готовятся к реставрации 87-метровой колокольни Троицко-Успенского собора. Знаковый не только для Кинешмы, но для всей Ивановской области памятник архитектуры находится в аварийном состоянии и нуждается в масштабной реставрации.

Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс по определению подрядчика на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектная документация по реставрации колокольни будет готова к концу 2020 года, сообщает портал «Кинешемец».

Колокольня Троицко-Успенского собора выстроена на средства прихожан в 1798 году. Пятиярусное строение увенчано четырехгранным высоким шпилем с крестом. Высота одной из самых величественных колоколен в Ивановской области составляет 87 метров. В архитектурном облике сооружения прослеживаются черты русского классицизма: пилястры и колонны дорического ордера, треугольные фронтоны по фасадам второго яруса, пропорции арочных проемов. Вместе с тем сложное пластическое решение фасадов, очертания куполов и основания шпиля несут в себе яркие черты архитектуры барокко.

Русская линия

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В Кинешме отреставрируют колокольню Троицко-Успенского собора

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