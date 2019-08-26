Протоиерей Игорь Бачинин: «Если Церковь не будет рассказывать народу о трезвости, то ему больше никто об этом не расскажет»

В Екатеринбурге состоялось собрание помощников благочинных по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии. Провёл совещание руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Собравшиеся обсуждали предстоящий Областной день трезвости, который пройдёт в области 13 сентября. Эта дата близка к дате церковного — 11 сентября, день памяти Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна или совпадает с ним. Ежегодное празднование Дня трезвости в Русской Православной Церкви было восстановлено решением Священного Синода от 25 июля 2014 года.

«Учитывая многолетнее тесное взаимодействие по вопросам трезвости Екатеринбургской епархии и правительства Свердловской области, в том числе и в рамках общественно-государственного движения „Попечительство о народной трезвости“, Областной день трезвости всегда насыщен мероприятиями, лекциями, концертами, флешмобами, спортивными и культурными акциями. А в Русской Православной Церкви в эти дни традиционно проходят богослужения, крестные ходы, молебны на изъявление обета трезвости», — рассказали в Отделе по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии.

Сейчас все благочиния составляют и корректируют планы проведения праздничных мероприятий. Так, в Шалинском церковном округе накануне Дня трезвости будет активно, в том числе, через СМИ, распространяться информация о проведении праздника; власти оказывают в этом содействие. 11 сентября в храмах после Божественной литургии состоятся Крестные ходы, обет трезвости, приходские чаепития с рассказом о празднике, конкурсами и викторинами. Совместно с управлением образования будет проведён конкурс детского рисунка «Трезвый мир — трезвый двор — трезвый дом», на посту трезвости волонтеры будут раздавать флаеры с информацией о трезвом образе жизни.

В Верхотурье совместно с верхотурским филиалом Попечительства о народной трезвости после богослужений, Крестного хода и обета трезвости будет проведён праздник на городской площади. Состоится награждение класса, который участвовал в проекте «Будь здоров!», ребята, хоть и не стали призерами, но город решил их поддержать, чтобы стимулировать и другие классы на участие в конкурсе. Будет проведена спортивная семейная эстафета «Мама, папа, я». Пройдёт выставка работ фотоконкурса «Трезвая Россия», будут транслироваться трезвенные видеоролики, учащиеся воскресных школ нарисуют рисунки для праздника. Для всех горожан будет проведена викторина об истории трезвости в рамках общегородского праздничного квеста. Магазины Верхотурья на время проведения праздника традиционно прекратят торговлю с алкоголем.

В Первоуральске трезвенники совместно с местным театром «Городской квартал» устроят большой праздничный концерт для горожан, кукольный спектакль для малышей, организуют пост трезвости и фотовыставку.

В Ревдинском благочинии пройдут уже традиционные мероприятия совместно с администрацией, ГИБДД, отделом по работе с молодежью, реабилитационным центром «Ника» — будут организованы посты трезвости с раздачей информационных материалов, пройдет акция «Трезвый водитель — безопасная дорога», выставки «Живём трезво» в учебных заведениях, выставка фотографий с трезвенного слёта в Мариинске как пропаганда здорового трезвого семейного отдыха.

В Арамильском благочинии состоится Литургия, большой городской Крестный ход, выставка «Живём трезво», будет демонстрироваться социальная реклама, трезвенные фильмы, лекции в учебных заведениях. В магазинах будет ограничена продажа алкоголя.

Протоиерей Игорь Бачинин попросил всех присутствующих подходить к организации мероприятий неформально, поскольку «за нас никто этого не сделает». «Если мы, Церковь, не будем рассказывать народу о трезвости, ему больше никто об этом не расскажет. Это не только возможность и обязанность, это еще и наш долг», — отметил священник.

Русская линия