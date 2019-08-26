Ставропольская и Невинномысская епархия РПЦ и Ставропольская региональная общественная организация «Культурный центр Цыган» уже несколько месяцев работают над проектом по воцерковлению цыган в крае, сообщает Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

В этом регионе еще с советских времен проживает самая крупная в стране цыганская община — это 15% цыган всей России. Наиболее компактно представители цыганского этноса живут на территории Благодарненского, Георгиевского, Кировского, Александровского, Кочубеевского и Шпаковского городских округов и муниципальных районов. В 2017 году была зарегистрирована Ставропольская региональная общественная организация «Культурный центр цыган».

Настоятель храма Димитрия Донского Ставрополя, преподаватель духовной семинарии, кандидат философских наук, священник Антоний Скрынников проводит публичные лекции для цыган Ставрополя, Михайловска, Изобильного, Благодарного и других населенных пунктов края. На лекциях поднимаются темы веры, жизни православного христианина в XXI веке, и на все свои вопросы слушатели получают ответы священнослужителя.

На днях проект по катехизации и воцерковлению цыган пополнился еще одной продуктивной встречей. Как рассказал иерей Антоний Скрынников, очередная беседа прошла в г. Благодарном. В старинном храме святого благоверного Александра Невского собралось больше 50 цыган.

«Потрясающе интересная встреча», — поделился батюшка в социальных сетях. «Слушали беседу на одном дыхании. Очень осмысленное общение. Цыгане из Благодарного, на мое удивление, оказались гораздо воцерковленнее своих братьев из Ставрополя. Это, в том числе, связано с просветительской деятельностью замечательного цыганского миссионера Николая Кузьменко. В сентябре планирую провести еще две встречи в этом районе».

В миссионерской работе активно участвует цыганский рашай (по-цыгански священник) Николай Кузьменко (Благодарненский район). По благословению он также записывает видео коротких проповедей на цыганском языке с разъяснением православных молитв и выкладывает их в социальные сети. Проповеди иногда набирают до 1500 просмотров.

Николай Кузьменко признается, что очень хотел бы начать издание брошюр о православии на родном языке и мечтает телепередачу или фильм о цыганском народе, его быте, традициях и обычаях.

Русская линия