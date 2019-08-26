25 августа 2019 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы (Донское благочиние Южного викариатства Московской городской епархии) и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Главный престол верхнего храма был освящен в честь иконы Божией Матери «Державная», северный престол — в честь преподобного Серафима Саровского, южный — в честь праведного Иоанна Кронштадтского, нижний — в честь святых Царственных страстотерпцев.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Фома, управляющий Южным викариатством г. Москвы, и.о. первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, куратор Программы строительства православных храмов в Москве; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Фарковец, благочинный храмов Донского церковного округа, настоятель храма Ризоположения на Донской г. Москвы; игумен Митрофан (Гудков), настоятель храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского церковного округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; священник Александр Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; префект Южного административного округа г. Москвы А.В. Челышев; глава управы района Чертаново Северное г. Москвы А.Е. Демин; благотворители и строители нового храма.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан пресвитера диакона Сергия Онга, клирика храма священномученика Серафима, митрополита Петроградского, Патриаршего подворья в Южном Бутове г. Москвы.

По окончании богослужения настоятель храма игумен Митрофан (Гудков) приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству список Владимирской иконы Божией Матери.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону святого благоверного великого князя Александра Невского.

Во внимание к трудам по строительству храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы и в связи с 60-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил игумену Митрофану (Гудкову) Патриаршую грамоту и памятный крест с украшениями.

Во внимание к помощи в строительстве храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы церковных наград удостоены:

заместитель министра промышленности и торговли РФ О.Е. Бочаров — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

сотрудник Федеральной службы по техническому и экспортному контролю А.В. Колтунов — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

А.В. Беляев — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

помощник настоятеля храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы О.Л. Леонова — Патриаршей грамоты.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал верующих:

«Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим великим праздничным днем для сего святого храма! Призываю благословение Божие на труды духовенства для дальнейшего созидания приходской жизни.

Строительство храма — это очень важный этап. А дальше — чем величественнее и прекраснее храм, тем больше требований к приходу, чтобы он становился образцовым для других в деле просвещения, работы с молодежью, осуществления социальной работы, то есть совершения добра людям. Дай Бог, чтобы все это, помимо богослужения, совершалось в вашей общине, укрепляя ваши внутренние связи друг с другом, обогащая вас силой Божией и Его благодатью и даруя мир в сердце.

Да хранит Господь сию общину и да помогает всем вам возрастать от силы к силе по пути, который нам Господь указует. С праздником еще раз поздравляю!"

Русская линия