Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2019

Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове

25 августа 2019 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы (Донское благочиние Южного викариатства Московской городской епархии) и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Главный престол верхнего храма был освящен в честь иконы Божией Матери «Державная», северный престол — в честь преподобного Серафима Саровского, южный — в честь праведного Иоанна Кронштадтского, нижний — в честь святых Царственных страстотерпцев.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Фома, управляющий Южным викариатством г. Москвы, и.о. первого заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, куратор Программы строительства православных храмов в Москве; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Фарковец, благочинный храмов Донского церковного округа, настоятель храма Ризоположения на Донской г. Москвы; игумен Митрофан (Гудков), настоятель храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы; протоиерей Олег Воробьев, благочинный Даниловского церковного округа, настоятель храма Живоначальной Троицы на Борисовских прудах г. Москвы; священник Александр Волков, руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; префект Южного административного округа г. Москвы А.В. Челышев; глава управы района Чертаново Северное г. Москвы А.Е. Демин; благотворители и строители нового храма.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан пресвитера диакона Сергия Онга, клирика храма священномученика Серафима, митрополита Петроградского, Патриаршего подворья в Южном Бутове г. Москвы.

По окончании богослужения настоятель храма игумен Митрофан (Гудков) приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству список Владимирской иконы Божией Матери.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону святого благоверного великого князя Александра Невского.

Во внимание к трудам по строительству храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы и в связи с 60-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил игумену Митрофану (Гудкову) Патриаршую грамоту и памятный крест с украшениями.

Во внимание к помощи в строительстве храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы церковных наград удостоены:

заместитель министра промышленности и торговли РФ О.Е. Бочаров — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

сотрудник Федеральной службы по техническому и экспортному контролю А.В. Колтунов — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

А.В. Беляев — медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского;

помощник настоятеля храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы О.Л. Леонова — Патриаршей грамоты.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал верующих:

«Еще раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим великим праздничным днем для сего святого храма! Призываю благословение Божие на труды духовенства для дальнейшего созидания приходской жизни.

Строительство храма — это очень важный этап. А дальше — чем величественнее и прекраснее храм, тем больше требований к приходу, чтобы он становился образцовым для других в деле просвещения, работы с молодежью, осуществления социальной работы, то есть совершения добра людям. Дай Бог, чтобы все это, помимо богослужения, совершалось в вашей общине, укрепляя ваши внутренние связи друг с другом, обогащая вас силой Божией и Его благодатью и даруя мир в сердце.

Да хранит Господь сию общину и да помогает всем вам возрастать от силы к силе по пути, который нам Господь указует. С праздником еще раз поздравляю!"

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке»
Архипастырь посетил храмы Государственного Русского музея и выразил надежду, что в них в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения...

Митрополит Псковский Тихон: Алкоголизм и наркомания — это настоящее проклятие для многих русских людей
По инициативе губернатора Псковской области в школах региона будут показывать фильмы о вреде вредных привычек...

Св. Синод Элладской Православной Церкви намерен рассмотреть вопрос признания «ПЦУ»
Греческое агентство «Ромфея» сообщает, что на Синод приглашены специальные докладчики, которые изложат своё видение этой проблемы...

Протоиерей Игорь Бачинин: «Если Церковь не будет рассказывать народу о трезвости, то ему больше никто об этом не расскажет»
Подготовку благочиний к Областному дню трезвости обсудили в Екатеринбургской епархии...

Защитнику Отечества и веры
В Домодедово установлен памятник наместнику Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию (Воронову)...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святителя Тихона Задонского, мы вспоминаем генерал-майора Г. А. Мина...

Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове

В Грозном началось строительство храма преподобного князя Даниила Московского

В Вятке состоится Крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского

Продолжается проект по воцерковлению цыган Ставрополья

Блаженнейший митрополит Онуфрий принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика