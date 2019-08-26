Крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского совершается ежегодно в день его памяти 30 августа, сообщает Православие.Ru. В этот день в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Киров, ул. Луганская, 5а) в 8:00 начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Затем, в 9:30 утра, духовенство и паломники пройдут крестным ходом до часовни преподобного Стефана на Филейском кладбище.

Маршрут крестного хода:

09:30 — храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — перекресток улиц Луганская/Дзержинского — площадь Авитек — площадь Можайского (самолет) — ул. Жуковского (проходим около места, где ранее находился мужской общежительный Александро-Невский монастырь, основанный преподобным Стефаном) — развязка к деревне Большая Гора — часовня преподобного Стефана на Филейском кладбище.

11:30 — у часовни будет совершен водосвятный молебен с акафистом преподобному Стефану Филейскому.

13:00 — выход через кладбище к деревне Хабаровы — выход на центральную трассу, ведущую к мосту через реку Вятку, в районе завода «Росплазма», далее — ул. Дзержинского — храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

14:30. Благодарственный молебен. Завершение крестного хода.

Приглашаем всех желающих принять участие в Крестном ходе в честь преподобного Стефана Филейского.

Русская линия