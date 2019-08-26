Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2019

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке»
Архипастырь посетил храмы Государственного Русского музея и выразил надежду, что в них в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения…

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий посетил храмы Русского музея26 августа 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил храмы в главном здании Государственного Русского музея (Михайловском дворце) и филиале — Михайловском (Инженерном) замке. Оба храма посвящены архистратигу Михаилу и приписаны к храму святых Симеона и Анны, сообщает «Вода живая».

Архипастыря встретили и провели по музею заместители директора Людмила Курнекова, Анна Цветкова и Григорий Голдовский.

Как рассказал журналистам сопровождавший владыку настоятель храмов протоиерей Олег Скобля, общины при музее существуют 25 лет, их впервые посетил правящий архиерей. Храм Михайловского дворца находится в глубине здания, его прихожане — сотрудники музея. В Михайловском дворце владыка осмотрел также экспозицию зала русской иконописи, где представлены иконы XII — начала XX века. В храме Инженерного замка митрополиту Варсонофию показали сохранившиеся богослужебные предметы, архиерейское облачение конца XVIII века.

«Владыка говорил о необходимости освятить храм в Инженерном замке архиерейским чином, — сообщил отец Олег. — Для этого нужно приобрести богослужебные предметы, жертвенник. Самое важное — добрая воля администрации музея, директора Владимира Гусева. Речь идёт о большем, нежели освящение храма. Мы хотим показать, что будущее отношений учреждений культуры и Церкви лежит в плоскости корректного взаимодействия, цель которого — позитивно влиять на нравственный облик людей».

Отец Олег напомнил, что в замке был убит Император Павел Первый, поэтому необходимо, чтобы здесь совершалась Божественная литургия и молитва освящала здание. Решается вопрос о свободном посещении богослужений. В специальных киотах будут представлены чтимые иконы из запасников, к ним откроют доступ в часы работы музея.

«На меня произвели прекрасное впечатление оба храма, — сказал митрополит Варсонофий. — Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке, сейчас пока продолжается его реконструкция. Важно, что в музее хранится много святынь. Когда они будут находиться в храме, люди будут приходить, интересоваться — это большой миссионерский проект, поскольку музеи посещают и нецерковные люди, здесь хорошие экскурсоводы, они расскажут об истории икон, убранстве храма. Он станет объектом сотрудничества епархии и музея на благо людей».

Русская линия

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Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке»
Архипастырь посетил храмы Государственного Русского музея и выразил надежду, что в них в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения...

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