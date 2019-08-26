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Сводка новостей от 26 августа 2019

Блаженнейший митрополит Онуфрий принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины

24 августа 2019 года, в 28-ю годовщину провозглашения независимости Украины, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня независимости, сообщает официальный сайт УПЦ.

Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождали наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и викарий Киевской епархии архиепископ Обуховский Иона

Торжества на площади Независимости в Киеве возглавил глава государства В.А. Зеленский.

Также на главной площади страны присутствовали почетные гости: три предыдущих президента страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, представители религиозных и общественных организаций Украины.

После выступления президента Украины на Крещатике состоялось «Шествие достоинства», в котором приняли участие военные, учителя, медики, спортсмены, а также В.А. Зеленский с семьей и другие высокопоставленные лица.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви сегодня были совершены молебны. Духовенство и верующие вознесли молитвы за Украину, мир в стране и украинский народ.

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Блаженнейший митрополит Онуфрий принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины
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