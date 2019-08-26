|Сводка новостей от 26 августа 2019
|
|
Митрополит Псковский Тихон: Алкоголизм и наркомания — это настоящее проклятие для многих русских людей
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке»
Протоиерей Игорь Бачинин: «Если Церковь не будет рассказывать народу о трезвости, то ему больше никто об этом не расскажет»
Защитнику Отечества и веры
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове
В Грозном началось строительство храма преподобного князя Даниила Московского
В Вятке состоится Крестный ход в честь преподобного Стефана Филейского
Продолжается проект по воцерковлению цыган Ставрополья
Блаженнейший митрополит Онуфрий принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины