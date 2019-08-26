Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2019

Св. Синод Элладской Православной Церкви намерен рассмотреть вопрос признания «ПЦУ»
Греческое агентство «Ромфея» сообщает, что на Синод приглашены специальные докладчики, которые изложат своё видение этой проблемы…

Св. Синод Элладской Православной Церкви26 августа 2019 года в Афинах открылось заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви, в ходе которого будет рассмотрен вопрос возможного признания «ПЦУ», сообщает греческое издание «Ромфея».

В связи с этим к участию в заседаниях Синода приглашены докладчики, которые представят «своё мнение о признании новой Украинской автокефальной церкви Священным Синодом Элладской Церкви».

Таким образом, Элладская Православная Церковь может стать второй (вслед за Фанаром) Православной Церковью, которая признает «ПЦУ». Если это произойдёт, ситуация в мировом Православии ещё более усугубится и Поместные Церкви окажутся расколоты на две части.

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