Греческое агентство «Ромфея» сообщает, что на Синод приглашены специальные докладчики, которые изложат своё видение этой проблемы…

26 августа 2019 года в Афинах открылось заседание Священного Синода Элладской Православной Церкви, в ходе которого будет рассмотрен вопрос возможного признания «ПЦУ», сообщает греческое издание «Ромфея».

В связи с этим к участию в заседаниях Синода приглашены докладчики, которые представят «своё мнение о признании новой Украинской автокефальной церкви Священным Синодом Элладской Церкви».

Таким образом, Элладская Православная Церковь может стать второй (вслед за Фанаром) Православной Церковью, которая признает «ПЦУ». Если это произойдёт, ситуация в мировом Православии ещё более усугубится и Поместные Церкви окажутся расколоты на две части.

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