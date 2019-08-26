24 августа 2019 года, после богослужения в домодедовском соборе Всех Святых в земле Российской просиявших, на Аллее 60-летия Победы состоялось знаковое для Домодедово и всего городского округа событие: открыт памятник уроженцу домодедовской деревни Торчиха, ветерану Великой Отечественной, а впоследствии наместнику знаменитого Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию (Воронову). Освятил памятник митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) в сослужении епископа Серпуховского Романа (Гаврилова) и домодедовского духовенства, сообщает Православие.Ru.

«Состоялось открытие памятника нашему земляку, наместнику Псково-Печорского монастыря архимандриту Алипию. Со дня его рождения прошло уже 105 лет», — говорится в сообщении пресс-службs администрации городского округа.

С инициативой установки памятника выступила православная общественность города. Мероприятие приурочено к празднованию юбилея муниципалитета.

Архимандрит Алипий (в миру — Иван Воронов) родился в 1914 году в деревне Торчиха в простой крестьянской семье. Рано проявив художественный талант, уехал в Москву, где учился живописи и работал на строительстве метрополитена. Отслужил в армии, начал карьеру художника. Однако вскоре грянула война. Иван Воронов работал на оборонном заводе, в 1942-м ушел в ополчении, а затем в действующую армию. Гвардии рядовой Воронов прошёл всю войну в составе 4-й танковой армии от стен Москвы до Берлина и Праги. Награжден боевыми орденами и медалями.

После войны посвятил себя Церкви. Именно ему Россия обязана не только сохранением Псково-Печерского монастыря от закрытия и разрушения. Он был одним главных участников восстановления росписей Троице-Сергиевой Лавры в 50-х гг прошлого века. Став наместником в Пскове, мужественно противостоял властям и не дал закрыть знаменитый Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Ему наша страна обязана возвращением сокровищ Ивана Грозного, которые немцы похитили из Пскова в 1942 году. Это единственный, пожалуй, случай, когда власти ФРГ возвратили похищенное в СССР. Ему, Алипию Воронову, Россия обязана спасением огромного количества картин русских художников 18−19 века от вывоза из страны частными лицами. Картины Левитана и Серова, Поленова и Айвазовского, Шишкина и Верещагина и других художников отец Алипий безвозмездно передал — в Русский музей Ленинграда и Псковский музей.

Будучи наместником Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов) сумел создать в обители уникальную духовную атмосферу. Знаменитые Печерские старцы, такие как отец Иоанн (Крестьянкин), очутились в монастыре не случайно. Собрал их там со всей страны именно архимандрит Алипий. Прошедший с автоматом и этюдником художника от Москвы до Берлина, он с огромным трепетом и вниманием относился к таким же как он — солдатам Великой войны. О его русской щедрости и хлебосольстве ходили легенды. Его проповеди, как священника, изданы. В них он весь — порыв к Богу и ближнему, настоящий русский человек, гражданин с большой буквы. Он скончался в 1975 году, не дожив до 61 года.

Русская линия