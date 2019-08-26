Строительство храма в честь святого благоверного князя Даниила Московского началось в Грозном на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Молебен на месте строительства православной святыни в пятницу совершил иеромонах Амвросий, передает ТАСС.

«Сегодня мы приступаем к строительству храма, и на плечи строителей, и вообще всех, кто здесь несёт своё служение и военное послушание, ложится особая ответственность. Возведение церкви — это не только историческое событие, но и событие величайшей духовной важности», — сказал отец Амвросий.

На территории бригады планируется строительство православной церкви и мечети. При этом внешний облик православного храма будет выполнен в традициях владимирско-суздальской архитектуры. Они будут схожи в пропорциях и идентичны по размерам: площадью 12 на 16 м, высотой 25 м. Планируется, что единовременно каждый из них будет вмещать до 200 человек.

Финансирование проекта осуществляет региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата -Хаджи Кадырова. Торжественное мероприятие по открытию храмового комплекса планируется приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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