Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2019

Голосование по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге состоится не ранее конца июля
Экспертное сообщество столицы Урала определило шесть площадок, которые могут принять участие в опросе…

Проект храма святой Екатерины в ЕкатеринбургеГлава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что опрос жителей города по определению площадки для строительства храма святой Екатерины может пройти в конце июля или осенью, сообщает Интерфакс.

«После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса — ИФ), нам нужен месяц на подготовку <…> мы можем успеть на конец июля. Если у нас возникают сложности с точки зрения организации, тогда мы можем уйти в сентябрь», — сказал Высокинский в пятницу на заседании Экспертного совета.

В рамках заседания в пятницу эксперты рассмотрели 13 площадок, которые оказались самыми популярными по итогам предложений, поступивших в администрацию города.

«Нам предстоит на сегодня проанализировать вот эти первые 13 площадок, которые набрали свыше 100 голосов <…> определиться, по какому регламенту мы пойдём в рамках этих обсуждений, и уже после этого выходить на формирование, как мы и говорили, четырёх-пяти площадок, с которыми дальше уже будем работать», — отметил глава города.

В результате участники заседания Экспертного совета выбрали из 13 шесть площадок для строительства храма.

В короткий список вошли пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, сквер у Театра драмы, бывший приборостроительный завод, акватория Макаровского моста, территория на месте снесённой телебашни и площадка на улице Татищева рядом с «Екатеринбург Ареной».

В то же время эксперты предложили рассматривать сквер возле Драматического театра в качестве возможной площадки под стройку только при условии уменьшения размеров храма.

«Я позицию градостроителей доведу, что нужно корректировать (..) У нас сегодня экспертное заседание. Мы с рабочей группой будем принимать уже непосредственное решение», — сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания, добавив, что представит выбранные варианты площадок инвесторам и Екатеринбургской епархии.

Русская линия

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Голосование по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге состоится не ранее конца июля
Экспертное сообщество столицы Урала определило шесть площадок, которые могут принять участие в опросе...

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