Элладская Православная Церковь может высказаться относительно «ПЦУ» на своем Архиерейском Соборе в октябре 2019 года, сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького», сообщает СПЖ.

Он прокомментировал слухи о том, что эта Церковь может оказаться единственной, признавшей новую церковную структуру Поместной Церковью. На самом деле никакой решимости встать на сторону «ПЦУ» в Элладской Церкви сейчас нет, отметил отец Николай.

По словам представителя канонической УПЦ, если греки признают эту недавно созданную на Украине религиозную организацию, это может создать внутренние проблемы в их собственной Церкви. Многие греческие архиереи в личной беседе заявляют, что даже если члены Собора признают «ПЦУ», сами они никогда не примут у себя её представителей и запретят своим клирикам сослужить с ними.

«Надо понимать, что в Элладской Церкви каждый митрополит имеет очень большую долю свободы. То есть это как такая маленькая автокефальная Церковь. У них синодальная, горизонтальная система власти, а не вертикальная, то есть не патриаршая <…> Помогая Константинополю решить его ошибку или как-то став на сторону Константинополя, Элладская Церковь рискует получить проблемы внутри своей Церкви», — объяснил протоиерей Николай.

Поэтому Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II не спешит и благоразумно откладывает этот вопрос, заключил замглавы ОВЦС УПЦ.

Русская линия