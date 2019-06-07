Латышские власти никогда не питали особой любви к Латышской Православной Церкви Московского Патриархата, но до сих пор они не пытались вмешиваться в сугубо церковные дела. Однако на сей раз всё изменилось.

Не так давно Св. Синод Русской Православной Церкви избрал Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата главу Учебного комитета и ректора МДА архиепископа Верейского Евгения. Владыка прибыл в Эстонию и вступил на путь Предстоятельства, что, видимо, сильно испугало латышских националистов.

В результате сейм Латвии решил вмешаться в церковные дела и в срочном порядке поддержал предложение националистов ввести ценз оседлости для Латвийской Православной Церкви. Голосование в обоих чтениях прошло 6 июня, соответствующие поправки внесены в закон о Латвийской Православной Церкви, сообщает Sputnik.

«За» проголосовали 79 депутатов. Никаких дебатов, возражений или предложений не было.

Согласно поправкам, митрополитом или епископом Латвийской Церкви отныне может стать только гражданин Латвии, который постоянно проживает в стране не менее десяти лет.

Характерно, что при рассмотрении этого предложения в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Юридическое бюро парламента, которое проверяет законопроекты на соответствие другим нормам, дало отрицательный отзыв на эти поправки, отметив, что они вступают в противоречие с международными положениями о религиозной свободе и автономии церковных учреждений. Поэтому бюро советовало не давать ход поправкам.

Однако, закон всё же был принят, что может говорить о том, что латвийские власти до сих пор до смерти напуганы Москвой. Этот страх настолько высок, что они не хотят даже, чтобы Св. Синод Русской Православной Церкви присылал к ним в Латвию своих кандидатов в епископы и Предстоятели. Московских епископов латвийские власти боятся, как огня.

Русская линия