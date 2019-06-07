Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2019

А.И. Осипов: «Пожалуй, такого папы-либерала, как Франциск, ещё не было. Раньше я думал, что хуже Иоанна-Павла II быть не может, а оказалось — нет»
Профессор МДА считает, что изменение древних слов католической молитвы «Отче наш» свидетельствует о непомерной гордыне нынешнего главы Ватикана…

Алексей Ильич ОсиповЗаслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов в интервью телеканалу «Царьград» назвал возмутительным факт изменения древних слов мотивы «Отче наш» папой Римский Франциском, который таким образом в своём либерализме переплюнул и реформаторстве смог переплюнуть очень многих либералов на католическом престоле.

«Действительно, эти слова Молитвы Господней подчас не совсем верно понимаются. Но обратите внимание: когда в научной литературе мы цитируем даже самого элементарного автора, то независимо о того, как он выразился, достаточно ли ясно, достаточно ли литературно, приводим его слова без изменения. А уже затем, процитировав, если это требуется, комментируем. Или прямо, или в подстрочнике», — заявил богослов.

«Здесь же — слова Самого Христа! Как мы смеем их изменять?! Если хотите, прокомментируйте, но сказать, что Молитву Господню надо читать „вот так“, а ты, Господи Иисусе, сказал „не очень удачно“, я считаю проявлением полного неблагоговения к Самому Христу. И это ещё одно доказательство того, что папский титул „наместника Христа на Земле“ — не просто формальные слова, а самая настоящая, хотя и плохо осознаваемая гордыня. Очередное доказательство того, что на самом деле представляет католицизм», — отметил Алексей Ильич.

«Пожалуй, такого папы-либерала, как Франциск, ещё не было. Раньше я думал, что хуже Иоанна-Павла II быть не может, а оказалось — нет. Вот прошлый папа Бенедикт XVI был настоящим католиком, серьёзным, убеждённым. Но нет, оказалось, он не подходит. Ну, а Франциск — это не просто человек нашей эпохи в плане времени, но человек нашей эпохи мысли, нашей эпохи духа. Человек, который не стесняется идти на шаги, которые переходят грань благоговения к Священному Писанию, к учению Христа», — заявил профессор МДА.

В этом свете А.И. Осипов выступил против того, чтобы папу Римского Франциска принимали в России. «Не вижу никаких положительных моментов, которые могли бы быть для нашей Церкви и для нашего народа в результате такого визита. Но зато отрицательных — сколько угодно! Вспомните, чем сопровождались папские визиты в православные страны (Украину, Грузию, ту же Болгарию). Приезжает огромное количество иностранных корреспондентов, вся пресса кричит и визжит: „Папа! Папа!“, и для многих людей, которые ещё не утверждены в вере, которые не понимают, какая разница между католицизмом и Православием, такой визит может оказаться ударом молота по их вере», — отметил богослов.

«Поэтому я считаю, что визит папы может стать очень сильным ударом по всему нашему народу и верующим православным людям. Надо понимать: дух католицизма — мирской абсолютно, там уже практически нет ничего религиозного. Ещё в XIX веке Святитель Феофан Затворник очень хорошо и точно сказал, что у католиков не Церковь, а политическая корпорация. Так что никакой пользы такой визит не принесёт, а в том, что это принесёт вред нашей Церкви и нашему народу — в этом не приходится сомневаться», — заключил профессор МДА.

Русская линия

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А.И. Осипов: «Пожалуй, такого папы-либерала, как Франциск, ещё не было. Раньше я думал, что хуже Иоанна-Павла II быть не может, а оказалось — нет»
Профессор МДА считает, что изменение древних слов католической молитвы «Отче наш» свидетельствует о непомерной гордыне нынешнего главы Ватикана...

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