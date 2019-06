Реформаторский зуд Папа Римский Франциск изменил древний текст молитвы «Отче наш»… Папа Римский Франциск изменил древний английский текст христианской молитвы «Отче наш», которая, по его мнению, была неправильно переведена с арамейского. Об этом сообщает СПЖ со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail. Речь идёт о последней строчке в молитве Господней, которая на протяжении столетий звучала, как «и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». По мнению папы, данный текст английского перевода не точно предаёт смысл молитвы, создавая впечатление, что Бог, а не сатана, вводит людей в искушение. Поэтому, после 16 лет исследований, папа одобрил текст, который теперь гласит «не позволяй нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation), что ближе к французскому переводу, который был изменён ранее. Глава Ватикана отметил: «Я тот, кто падает. Это не Бог толкает меня в искушение, чтобы увидеть, как я упал. Отец этого не делает, Отец помогает тебе немедленно встать». Однако, в тексте Евангелия от Матфея (глава 6, стих 13) и Евангелия от Луки (глава 11, стих 4) говорится «и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», что, по мнению комментаторов данного решения папы, даёт основания утверждать, что папа Римский изменил не только перевод молитвы, но и текст Евангелия. В Русской Православной Церкви уже заявили, что не приветствуют подобного рода новшества, поскольку они не носят никакого принципиального характера для смысла текста, а лишь отвергают освящённый временем и практикой древний церковный текст молитвы. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм