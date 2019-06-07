Русская линия
Сводка новостей от 7 июня 2019

Трамп вновь заявил, что хочет хороших отношений с Россией
Президент США считает, что российско-американские отношения были подпорчены лживой «охотой на ведьм» в США…

Владимир Путин и Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть налажены. Он отметил, что взаимоотношения между странами были подпорчены расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался инкриминируемым Москве вмешательством в американские выборы 2016 года, сообщает газета «Известия».

«Я думаю, что они были подпорчены лживой „охотой на ведьм“. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — заявил Дональд Трамп.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашёл сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче, считает глава РФ.

29 мая Мюллер уволился из Минюста США. Тем не менее, американская элита буквально не даёт Трампу ничего сделать на российском направлении, настаивая лишь на введении всё новых и новых санкций. В этих условиях становится удивительным, что Трамп до сих пор продолжает говорить о налаживании российско-американских отношений. Однако, пока это только слова.

Русская линия

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Трамп вновь заявил, что хочет хороших отношений с Россией
Президент США считает, что российско-американские отношения были подпорчены лживой «охотой на ведьм» в США...

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