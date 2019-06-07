Конкретную сумму увеличения в правительстве называть отказываются, но речь идёт об увеличении маткапитала до 470 тысяч…

Размер материнского капитала в 2020 году будет увеличен

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится, пояснив, что это было предусмотрено, а конкретная сумма увеличения будет ясна после прогноза социально-экономического развития страны, сообщает РИА Новости.

«Да, у нас было предусмотрено увеличение», — заявила Голикова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на просьбу подтвердить увеличение материнского капитала до 470 тысяч рублей.

«Сейчас, когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен», — добавила она.

Будет ли введён в России отцовский капитал, Голикова не уточнила. Ранее с такой инициативой выступила Общественная палата РФ.

Предполагалось, что отцовский будет приравнен по сумме к материнскому капиталу и станет выдаваться полным многодетным семьям. Если в 2020 году вырастет маткапитал, то, очевидно, за ним должен последовать и рост суммы отцовского капитала.

Русская линия