Сегодня день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны. Она родилась 25 мая 1872 года в Дармштадте на юго-западе Германии в семье принцессы Алисы и принца Луи Гессен-Дармштадтского. Будущая Русская Царица была шестою из семерых детей герцога, а ее бабушка Виктория, была царствующей королевой Англии. Ее нарекли именем Виктория Алекс Елена Луиза Беатриса, а в семье обычно называли просто Аликс.

Будущая российская Государыня с юных лет отличалась строгими принципы нравственности и чистоты. К пятнадцати годам принцесса хорошо знала историю, литературу, географию, искусство, естественные науки и математику. По мнению многих, она была блестящей пианисткой. Она знала немецкий, английский, французский, была прекрасно знакома с классической литературой.

Впервые принцесса Аликс увидела Наследника русского Престола, будущего Императора Николая II на свадьбе своей старшей сестры Эллы (Великой княгини Елизаветы Федоровны), которая в 1884 году вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича. Тогда же между ними возникло сильное взаимное чувство, а через несколько лет состоялась их свадьба.

«Никакая фотография не смогла бы отдать ей должное в полной мере, как не смогла бы передать цвет ее кожи, грациозность движений. Такая она была статная, хрупкая, прекрасно сложена, с изумительно белой шеей и плечами. Ее густые золотистые волосы были так длинны, что покрывали ее всю, если она распускала их. Цвет лица — как у ребенка, розовый, ровный. У Императрицы были огромные темносерые блестящие глаза. Позднее печали и тревоги придали ее глазам ту постоянную меланхоличность, которая стала привычкой. А в юности ее глаза сияли живым блеском, и потому в семье ее звали „солнышко“. Так почти всегда звал ее и сам Император», — отмечала позже Анна Вырубова.

Огромным препятствием для глубоко религиозной немецкой принцессы была необходимость переменить лютеранскую веру и принять Православие, без чего брак бы не мог состояться. Но в результате глубокого изучения православной веры и духовных поисков сомнения были развеяны и выбор сделан.

А в мае 1896 года в Успенском Соборе московского Кремля состоялась коронация Императорской четы: Великий князь Николай Александрович и Александра Федоровна стали Императором и Императрицей.

Государыня Александра Федоровна полностью посвятила себя Семье, России, и вместе с тем росло и углублялось ее православное благочестие. По своей инициативе Александра Федоровна учреждала работные дома в России, школы для сиделок и ортопедические клиники для больных детей. Она постоянно сокращала свои личные расходы, чтобы выделить деньги на нужды благотворительности. Когда началась Первая мировая война, Государыня возложила на себя новые хлопоты. Помимо обширной благотворительности она со своими дочерьми организовала курсы сестер милосердия и сиделок в дворцовом госпитале.

Государыня Императрица Александра Федоровна с большим вниманием относилась и к деятельности русских патриотов-монархистов. В канун революции, когда в либеральной прессе была развязана кампания клеветы против Государыни, монархисты стремились нравственно поддержать Ее Величество, отправляя на ее имя телеграммы и письма поддержки. Одна из телеграмм особенно тронула Царицу, в ней председатель Астраханской Народно-монархической партии Нестор Тиханович-Савицкий писал: «Не огорчайся Царица, не упади духом, поддерживай силы нашего обожаемого Царя-Труженика для довершения победы над свирепым врагом». «Я вместе с вами скорблю и с вами плачу», — ответила Государыня.

Мужественно перенеся поношения, лишения и страдания, вызванные революционной смутой, Государыня Александра Федоровна со всей своей Семьей приняла мученическую кончину от рук озверевших убийц в 1918 г.

«Императрица Александра Федоровна была не только Русскою Императрицею, но и Русскою женщиною, насквозь проникнутою теми свойствами, какие возвеличили образ русской женщины и возвели Ее на заслуженный пьедестал. И с этого пьедестала Императрица не сходила и выполнила Свой долг пред Россией, пред церковью и личной совестью до конца. И если, тем не менее, Она не была понята русским народом, то только потому, что была не только выше общего уровня Своего народа и стояла на такой уже высоте, какая требовала духовного зрения, чтобы быть заметной», — писал о святой русской Царице князь Н.Д.Жевахов.

Русская линия