Своими заявлениями о том, что президент Петр Порошенко провёл гораздо больше реформ, чем кто-либо в стране за последние 20 лет, а Владимир Зеленский только их обещает, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер открыто признался, что симпатизирует нынешнему главе государства, заявил украинский политолог Михаил Погребинский изданию Украина.уа.

По его мнению, такая откровенность отражает общую несогласованность позиции США в украинском вопросе. В то же время, отметил эксперт, это высказывание в случае победы Зеленского будет выглядеть так, будто бы американцы проиграли, а этого американские дипломаты допустить не могут.

«Я думаю, это какая-то отсебятина Волкера. Ну совсем недипломатично для человека, занимающего такой пост», — подчеркнул Погребинский.

Тем более, добавил политолог, ему уже подыгрывают разного рода радикалы, которые говорят о том, что в случае победы Зеленского президент РФ Владимир Путин якобы заберёт себе всю Украину.

Данные соцопросов крупных компаний сегодня показывают, что во втором туре Зеленский получил бы около 65%, а Порошенко — около 35%. Этих цифр, заключил Погребинский, хватит для того, чтобы нынешний президент смог сохранить себя в украинской политике, но свой пост он, скорее всего, не сохранит.

Впрочем, хоронить надежды Петра Порошенко на президентство пока рано. Если Погребинский ошибается и слова Волкера ни какая-то отсебятина, а позиция США, то у Петра Порошенко будут совершенно развязаны руки в плане массового применения административного ресурса во время второго тура. И тогда ещё неизвестно, каковы будет результаты выборов.

Русская линия