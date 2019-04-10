|Сводка новостей от 10 апреля 2019
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Президент Межпарламентской ассамблеи Православия поблагодарил Кипрскую Церковь за взвешенную позицию по украинскому вопросу
Виктор Медведчук: Украинская власть не выполняет Минские соглашения, потому что ей не нужен Донбасс и его избиратели
Митрополит Корфский Нектарий: Ситуация в Греции неуклонно ухудшается
От развода к временной совместной жизни
На выборах в Израиле победили партии право-религиозного блока
Духовенство в войнах Отечества
Этот день в Русской истории
Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Тюменской области и главой Тобольской митрополии
Посольство РФ в Хорватии восстанавливает церковь, построенную русскими эмигрантами
В Москве открылось новое паллиативное отделение для тяжёлобольных людей
Митрополит Псковский Тихон и студенты ПсковГУ обсудили перспективы совместных проектов