Правоцентристская национал-либеральная партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» после подсчета 97% голосов избирателей опережает либеральный оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» и обеспечивает себе в коалиции с другими правыми партиями не менее 65 мест в 120-местном Кнессете, сообщает Интерфакс.

Нетаньяху, выступая перед сторонниками, заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех. «Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев», — сказал он.

Премьер сообщил, что контактирует с правыми партиями, и отметил: «Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство».

В то же время, Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени. «Длинная ночь, может быть, длинный день, всё ещё впереди, и мы будем ждать окончательных результатов», — заявил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц — главный соперник Нетаньяху — также выступил с победной речью.

«Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению», — заявил Ганц, выступая перед соратниками на митинге в Тель-Авиве.

По его словам, он намерен стать премьер-министром, который «преуспеет в формировании широкой коалиции, которая представляет весь Израиль».

Партия «Ликуд» придерживается принципов сионизма-ревизионизма, установленных основателем ревизионистского движения Зеэвом Жаботинским, и поддерживает укоренение еврейской традиции в образовании и в повседневной жизни. Также устав «Ликуда» гласит, что основным способом сохранения еврейского самосознания является изучение иврита и еврейской традиции.

«Ликуд» поддерживает репатриацию евреев и является представителем светского национализма. Несмотря на то, что основатель партии Менахем Бегин был человеком светским, он тепло относился к иудаизму. В Кнессете, помимо прочего, «Ликуд» защищал интересы восточных евреев. Именно голоса выходцев с востока привели партию «Ликуд» к власти в 1977 году.

«Ликуд» считает, что Иерусалим является «вечной, объединенной столицей государства Израиль».

В свою очередь, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» стремится внести поправки в законопроект о национальном государстве, намереваясь добавить статью о гражданском равенстве всех жителей Израиля.

Русская линия