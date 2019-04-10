Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2019

Президент Межпарламентской ассамблеи Православия поблагодарил Кипрскую Церковь за взвешенную позицию по украинскому вопросу
Помимо Украины на встрече с Блаженнейшим Архиепископом Хризостомом II Сергей Гаврилов обсудил вопросы нарушения прав христиан на Ближнем Востоке…

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом и Сергей ГавриловПрезидент Межпарламентской ассамблеи Православия, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов встретился в Лимассоле с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи были затронуты актуальные проблемы, связанные с нарушением прав христиан в мире, в частности, на Ближнем Востоке. Собеседники также коснулись неудовлетворительного состояния многочисленных православных храмов и монастырей на территории Северного Кипра. Особо было отмечено давление, оказываемое со стороны политического руководства ряда стран на архиереев, священников и мирян.

«Мы знаем, что Кипрская Православная Церковь выступает за межправославный диалог по ситуации, сложившейся на Украине, где произошло вмешательство светской власти в дела Церкви. Мы благодарны за эту поддержку», — отметил, в частности, президент Межпарламентской ассамблеи Православия.

Одним из основных направлений деятельности в современных условиях С. Гаврилов назвал отстаивание прав человека и защиту христиан от дискриминации. Он напомнил, что Русская Православная Церковь ведёт активную работу в данной сфере, отстаивая права людей на свободное исповедание веры и сохранение духовно-нравственных ценностей, поддерживая инвалидов, сирот и пожилых людей.

Русская Церковь ведёт просветительскую и миротворческую деятельность, направленную, в частности, на противодействие попыткам спровоцировать экстремистские проявления под национальными или религиозными лозунгами.

Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II высказался в поддержку данной деятельности.

Было также подчеркнуто значение развития паломничества к святыням Русской и Кипрской Православных Церквей.

Русская линия

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Президент Межпарламентской ассамблеи Православия поблагодарил Кипрскую Церковь за взвешенную позицию по украинскому вопросу
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