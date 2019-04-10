Виктор Медведчук: Украинская власть не выполняет Минские соглашения, потому что ей не нужен Донбасс и его избиратели

Нынешняя украинская власть не заинтересована в выполнении Минских соглашений, потому что ей не нужны территории Донецка и Луганска и люди, живущие там. Об этом заявил глава Политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE.

«Направленность России заключается в том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Этот документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, в частности, представителями России, Украины и непризнанных республик ОРДО и ОРЛО. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и сам президент РФ Владимир Путин», — заявил политик.

Он уточнил, что позиция России является последовательной и принципиальной, и заключается в том, что «Минские соглашения должны быть выполнены».

«Если мы возьмём эти главные аспекты того, из чего может состояться сам процесс и положительный результат, заложенный в Минских соглашениях, то мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия. А что она должна сделать? В чём сегодня Россия должна выполнить Минские соглашения?» — задался вопросом Медведчук.

Политик добавил, что подобные высказывания нынешних украинских властей лишены содержания и не несут никакой конкретики.

«Более того, это мы должны сегодня выполнить политическую часть в виде закона об амнистии, изменений в Конституцию и в закон о выборах, введение в действие закона об особом статусе. Это всё должна сделать Украина, и она не приступила ни к одному из этих вопросов. То, что происходит в Минске, это спекуляции украинской власти, которая не хочет выполнения Минских соглашений, потому что им не нужны эти территории и люди, живущие там», — подчеркнул он.

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