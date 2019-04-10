Не договорившись об условиях выхода Англии из ЕС, еврочиновники и англичане начали спорить о том, на какое время им отсрочить «Брекзит»…

Развод Великобритании и Евросоюза, безусловно, войдёт в историю, как один из самых курьёзных и непростых процессов. Причин этому множество, и одна из них состоит в том, как долго ещё будет продолжаться вся эта история.

Накануне внеочередного саммита ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос по отсрочке «Брекзита», между Великобританией и Евросоюзом нет единства относительно новой даты расставания. Парламент Великобритании вечером во вторник, 9 апреля, одобрил предложение главы правительства Терезы Мэй отложить срок выхода страны из ЕС до 30 июня. За соответствующую правительственную инициативу, высказались 420 депутатов, против — 110, сообщает «Немецкая волна».

В то ж время председатель Европейского Совета Дональд Туск выступает за более длительную отсрочку «Брекзита». «Наш опыт и глубокий раскол в нижней палате (британского парламента. — Ред.) дают мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершён до конца июня», — говорится в приглашении Туска лидерам стран ЕС на внеочередной саммит по «Брекзиту». Канцлерин ФРГ Ангела Меркель также заявила 9 апреля, что считает возможным перенос «Брекзита» на конец 2019 — начало 2020 года.

В качестве даты, которую Брюссель может предложить Лондону, обсуждается 30 марта 2020 года.

Таким образом, от споров о том, как развестись еврочиновники и англичане перешли к спорам о том, когда им это сделать. При этом первый вопрос так и остаётся нерешённым — английские парламентарии отказываются одобрять те соглашения, о которых договорилась Тереза Мэй с Еврокомиссией. Так что, скорее всего, это не последняя отсрочка «Брекзита».

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