Русская линия
Сводка новостей от 10 апреля 2019

Посольство РФ в Хорватии восстанавливает церковь, построенную русскими эмигрантами

Посольство России в Хорватии предпринимает усилия по восстановлению единственной на территории Хорватии русской церкви, построенной в 20-е годы прошлого века русскими эмигрантами. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Хорватии Анвар Азимов.

«Пользуясь случаем, хотел бы затронуть очень важный для посольства вопрос единственной в Хорватии русской православной церкви Николая Чудотворца, которая была построена здесь на побережье в городе Цриквеница в 1924 году на деньги вдовы российского дипломата в Белграде Николая Гартвига. Церковь очень красивая, находится на побережье, в летний период много российских туристов подходят к ней, но она не функционирует. Мы заинтересованы в сохранении данного памятника. Сербская православная церковь (СПЦ) не имеет возможности восстановить этот храм, здание находится в аварийном состоянии, повреждены фрески, многие иконы, протекает крыша, вот-вот упадет купол», — рассказал Азимов.

«Мы хотели бы собрать необходимые средства для ремонта и восстановления этой церкви, СПЦ не возражает, если мы время от времени будем проводить там службы с участием российской диаспоры, приглашая священников из Белграда, Словении или Италии. Мы хотели бы обратиться к различным российским фондам, которые занимаются вопросами восстановления церквей, к нашим меценатам, чтобы они помогли нам в реставрации этого храма. Даже небольшой ремонт потребует как минимум € 100 тыс., а полное восстановление — еще больше средств. Но если мы в ближайшее время не начнем реконструкцию этой церкви, то наши потомки, я думаю, нам этого не простят», — заявил дипломат.

Русская линия

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Посольство РФ в Хорватии восстанавливает церковь, построенную русскими эмигрантами

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